Chuyện bi hài SEA Games 33: VĐV bị huấn luyện viên ép giả vờ chấn thương để bị loại

Làng điền kinh Malaysia đang rúng động trước thông tin gây tranh cãi về việc một huấn luyện viên bị tố cáo đã ép buộc vận động viên trẻ triển vọng Danish Irfan giả vờ chấn thương để rút khỏi đội hình tham dự SEA Games 33.

Theo tiết lộ gây chấn động từ mẹ của Danish Irfan, huấn luyện viên của anh đã gây áp lực để buộc vận động viên này viết thư viện lý do "đau lưng" nhằm xin rút lui khỏi nội dung tiếp sức 4x100m. Điều đáng nói là kết quả khám sức khỏe xác nhận Danish hoàn toàn khỏe mạnh.

Tờ Siamsport uy tín của Thái Lan thông tin về vụ việc

Mục đích của hành động này, theo gia đình VĐV là nhằm tước đi cơ hội thi đấu của Danish Irfan – người vừa giành huy chương bạc 100m tại Giải điền kinh trẻ Đông Nam Á với thành tích 10,61 giây để nhường chỗ cho một vận động viên kỳ cựu khác có thành tích kém hơn. Cụ thể, vận động viên được chọn thay thế là Khairul Hafiz Jantat lại có thành tích tốt nhất chỉ đạt 10,78 giây tại giải Innotex.

Mặc dù Liên đoàn Điền kinh Malaysia (MA) đã căn cứ vào "lá đơn xin rút" vốn bị gia đình Danish Irfan khẳng định là bị ép buộc để gạch tên anh khỏi danh sách.

Trang truyền thông uy tín Siamsport của Thái Lan đã đưa tin về vụ việc này. Siamsport bình luận rằng hành động của đội ngũ huấn luyện đã đặt ra những câu hỏi về tính trung thực.