Tuyển thủ Việt Nam chấn thương vẫn giành HCV SEA Games, gái xinh ôm bạn khóc như mưa gây sốt

Tuyển thủ Taekwondo khóc nức nở khi giành HCV SEA Games 33





Ngày 10/12 của đội tuyển Taekwondo Việt Nam diễn ra với rất nhiều cảm xúc khi các tuyển thủ tranh tài ở 4 nội dung quyền biểu diễn, đem về tấm 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ cho đoàn thể thao Việt Nam. Và chắc chắn, tấm huy chương vàng nội dung Quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp có được vào cuối ngày đã khiến cảm xúc của các thành viên bùng nổ. Đó là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực tập luyện miệt mài và toả sáng trên sàn đấu, cũng giải toả nỗi khát khao HCV của cả đội trong suốt 1 ngày dài.

Sau khi giành HCV và cầm cờ Tổ quốc chạy quanh sân thi đấu ăn mừng, tuyển thủ Trần Hồ Duy bước đi tập tễnh trở lại khán đài khán đài chung vui cùng đồng đội. Anh đi chân trần, từng bước khó khăn. Hồ Duy cho biết mình gặp chấn thương nhưng vẫn cố gắng hoàn thành bài thi. Và thành quả là tấm HCV danh giá đầu tiên của tuyển Taekwondo ở đại hội năm nay.

Trần Hồ Duy quên cả đau khi chạy ăn mừng cùng cờ Tổ quốc, sau khi giành HCV, anh bước đi tập tễnh trở về khu tập trung của các VĐV

Nguyễn Phan Khánh Hân, người đồng đội đã cùng Trần Hồ Duy, Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Thị Y Bình giành HCV SEA Games 33, nghẹ ngào cho biết: "Chúng em thi đầu tiên, trong đội có 1 bạn chấn thương nên rất lo, không biết có hoàn thành bài thi không, nhưng khi vào sân, chúng em cố gắng đem tất cả những gì của mình đến".

Bản thân nữ võ sĩ Nguyễn Phan Khánh Hân cũng không kìm được cảm xúc sau khi giành HCV. Đây là kì SEA Games đầu tiên Khánh Hân tham dự và cô nàng "gặt vàng" ngay ngày đầu thi đấu. Ở hậu trường, Khánh Hân ôm chặt người em thân thiết Trọng Phúc rồi liên tục rơi nước mắt. Những áp lực, lo lắng dồn nén suốt thời gian tập luyện và thi đấu hoá thành giọt nước mắt hạnh phúc. Khoảnh khắc ấm áp này đã để lại ấn tượng trong mắt tất cả những người đã chứng kiến màn vô địch của Taekwondo Việt Nam ở SEA Games 33 hôm ấy.