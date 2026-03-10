TP.HCM thông tin chính thức về việc di dời Trường ĐH Bách khoa TP.HCM khỏi nội đô

Trong thời gian gần đây, một số thông tin trên báo chí và mạng xã hội đề cập đến việc di dời cơ sở Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) tại địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt. Một số ý kiến cho rằng việc di dời nhằm mục đích thực hiện các dự án bất động sản thương mại. Trước các thông tin trên, các cơ quan chức năng của UBND TP.HCM cung cấp thông tin chính thức và chính thống về việc di dời này.

Không phải vấn đề mới phát sinh

Báo Tiền Phong dẫn thông tin Sở Văn hoá Thể thao TPHCM đã cung cấp, chủ trương di dời cơ sở Trường Đại học Bách Khoa từ khu vực nội đô về Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM không phải là vấn đề mới phát sinh. Trước đây, trong quá trình phát triển hệ thống Đại học Quốc gia TPHCM, đã có định hướng từng bước tập trung các cơ sở đào tạo về Khu đô thị Đại học Quốc gia nhằm hình thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học quy mô lớn, hiện đại.

Tuy nhiên, trong giai đoạn trước, việc triển khai chủ trương này gặp nhiều khó khăn do điều kiện quỹ đất và hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu. Đến nay, tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM đã có quỹ đất gần 40 ha dành cho Trường Đại học Bách Khoa, đồng thời hạ tầng khu đô thị đại học đã được đầu tư tương đối đồng bộ. Đây là điều kiện quan trọng để tiếp tục nghiên cứu triển khai việc mở rộng và phát triển cơ sở đào tạo của nhà trường trong thời gian tới.

Di dời Trường ĐH Bách khoa TP.HCM khỏi nội đô

Thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao TPHCM, việc di dời cơ sở Trường Đại học Bách Khoa phù hợp với chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tổ chức lại các cơ sở giáo dục trong nội thành.

Ngày 25/2/2026, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kết luận số 316-KL/TU về chủ trương nghiên cứu xây dựng đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục ĐH, CĐ cơ sở đào tạo nghề và một số cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành.

Mục tiêu của chủ trương này nhằm từng bước giảm áp lực giao thông và dân số tại khu vực trung tâm TPHCM, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực tập trung nhiều cơ sở đào tạo, tổ chức lại không gian đô thị theo hướng hợp lý bền vững, phát triển các khu đô thị đại học quy mô lớn hiện đại

Việc nghiên cứu di dời cơ sở Trường Đại học Bách Khoa vì vậy là một nội dung cụ thể trong việc triển khai chủ trương chung của Thành ủy, không phải là quyết định riêng lẻ đối với một cơ sở giáo dục.

Ngoài ra, việc nghiên cứu di dời các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và một số cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành là chủ trương lớn đã được đặt ra trong quy hoạch phát triển đô thị và giáo dục ở cấp Trung ương.

Theo quy định hiện hành, việc điều chỉnh, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học quy mô lớn, đặc biệt là các đơn vị thuộc hệ thống đại học quốc gia, thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Trong nội dung kết luận của TPHCM cũng nêu rõ việc thực hiện nghiên cứu, đề xuất phương án phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung của TPHCM đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Do đó, các cơ quan của TPHCM hiện nay chỉ đang xem xét đề xuất của Đại học quốc gia TPHCM và Trường Đại học Bách Khoa về thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng đề án và phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định.

Chưa có quyết định giao đất cho bất kỳ doanh nghiệp nào

Đối với khu đất hiện hữu của Trường ĐH Bách khoa tại 268 Lý Thường Kiệt, các cơ quan chức năng đang được giao nhiệm vụ nghiên cứu phương án sử dụng phù hợp quy hoạch và nhu cầu phát triển của thành phố.

Trong đó, văn bản kết luận nêu rõ việc nghiên cứu khả năng sử dụng quỹ đất phù hợp với định hướng phát triển đô thị của thành phố.

Đến thời điểm hiện nay, chưa có quyết định cụ thể về phương án sử dụng khu đất; chưa có chủ trương giao khu đất này cho bất kỳ doanh nghiệp nào để thực hiện dự án bất động sản thương mại. Mọi phương án sử dụng đất trong thời gian tới đều phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, tuân thủ quy định pháp luật và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo phân công, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với ĐH Quốc gia TP.HCM và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, hoàn thiện đề án, đồng thời phối hợp với Bộ GD-ĐT, Bộ Tài chính và các cơ quan Trung ương để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, báo Thanh Niên đưa tin.

Quá trình nghiên cứu và xây dựng phương án sẽ bảo đảm các nguyên tắc tuân thủ quy hoạch đã được phê duyệt; Sử dụng hiệu quả quỹ đất; Phục vụ lợi ích chung của cộng đồng và sự phát triển bền vững của thành phố.

TP.HCM sẽ tiếp tục cung cấp thông tin chính thức khi các phương án cụ thể được nghiên cứu và trình cấp có thẩm quyền quyết định. Việc tiếp nhận và phản hồi các ý kiến của xã hội sẽ góp phần giúp quá trình xây dựng chính sách được thực hiện minh bạch, khách quan và vì lợi ích chung của cộng đồng.

