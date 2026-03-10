SỐC thực sự: Đây là đứa con mà cha mẹ muốn được ở cùng khi về già, không phải đứa giàu nhất, hiếu thảo nhất!

Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản trong một chương trình truyền hình bất ngờ khiến nhiều người phải suy nghĩ lại về các mối quan hệ trong gia đình.

Trong chương trình kiến thức nổi tiếng Trung Quốc có tên Toàn Dân Tinh Công Lược , người dẫn chương trình Thái Thượng Hoa từng đưa ra một câu hỏi liên quan đến tâm lý gia đình: “Theo nghiên cứu, khi về già, cha mẹ thường nhờ người con nào chăm sóc mình?”.

Ba phương án được đưa ra gồm:

A. Người con kiếm ít tiền nhất

B. Người con ít được cưng chiều nhất

C. Người con có quan hệ hôn nhân kém nhất

Ảnh minh hoạ

Câu hỏi tưởng đơn giản nhưng khiến nhiều khách mời trong chương trình bối rối. Một nghệ sĩ cho rằng cha mẹ có thể chọn người con hôn nhân không hạnh phúc, vì người đó có thể có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cha mẹ.

Tuy nhiên, đáp án cuối cùng được công bố lại khiến nhiều người bất ngờ.

Câu trả lời đúng là: người con ít được cưng chiều nhất trong gia đình.

Tâm lý “bù đắp” của cha mẹ

Khi giải thích về kết quả này, một bác sĩ khách mời trong chương trình cho rằng có thể đây là một dạng tâm lý bù đắp. Khi nhìn lại quãng đường nuôi dạy con cái, nhiều bậc cha mẹ có thể nhận ra rằng họ từng vô tình thiên vị, dành nhiều sự quan tâm hơn cho một số người con. Vì vậy, khi về già, họ có xu hướng muốn giữ người con ít được cưng chiều bên cạnh, như một cách bù đắp tình cảm mà trước đây chưa trao đủ.

Theo góc nhìn này, việc lựa chọn không hẳn là tính toán, mà là một phản ứng cảm xúc khá phổ biến trong các gia đình.

Nhưng cư dân mạng lại nghĩ khác. Khi đoạn video của chương trình được chia sẻ lại trên mạng xã hội, rất nhiều cư dân mạng đưa ra những góc nhìn khác, thậm chí có phần thực tế hơn. Không ít người cho rằng lý do đơn giản là cha mẹ thường dễ “sai khiến” người con ít được cưng chiều hơn.

Một bình luận thẳng thắn viết: “Vì họ có thể quát mắng hoặc nhờ vả thoải mái mà không cảm thấy áy náy". Một số ý kiến khác lại cho rằng cha mẹ thường không nỡ làm phiền những đứa con được cưng chiều. “Con cưng thì cha mẹ luôn muốn bảo vệ, không muốn chúng phải vất vả. Thế nên cuối cùng việc chăm sóc cha mẹ lại rơi vào người ít được ưu ái hơn", một cư dân mạng nhận xét.

Cũng có người dẫn lại một nghiên cứu từng được nhắc đến tại Nhật Bản, cho rằng trong nhiều gia đình, cha mẹ thường vô thức xem một người con là “người hy sinh”, tức là người sẵn sàng gánh vác trách nhiệm gia đình, kể cả khi điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của họ.

Vòng lặp quen thuộc trong nhiều gia đình

Một bình luận khác gây chú ý khi mô tả khá chua chát về vòng lặp quen thuộc trong nhiều gia đình: “Ban đầu người con kiếm ít tiền nên ít được cưng chiều. Sau đó lại trở thành người bị giao trách nhiệm chăm sóc cha mẹ. Cuối cùng vì gánh nặng gia đình mà càng khó phát triển sự nghiệp".

Dù mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau, nhưng câu chuyện này cho thấy một thực tế: mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái đôi khi phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Không phải lúc nào người giàu nhất hay thành đạt nhất cũng là người ở bên cha mẹ khi về già. Trong nhiều trường hợp, người đảm nhận vai trò này lại là người con âm thầm hơn, ít được chú ý hơn trong gia đình.

Dù kết quả của câu hỏi gây nhiều tranh luận, nhưng nó cũng khiến nhiều người phải suy nghĩ lại về cách các thành viên trong gia đình đối xử với nhau. Bởi suy cho cùng, điều quan trọng nhất trong một gia đình không phải là ai thành công hơn, ai được yêu thương nhiều hơn mà là sự công bằng, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau.

Và có lẽ, điều mà cha mẹ thật sự mong muốn khi về già không chỉ là có người chăm sóc mà còn là được ở bên những người con vẫn còn muốn ở cạnh mình bằng sự tự nguyện và tình cảm thật lòng.