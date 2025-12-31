TPHCM: Công bố danh sách cơ sở đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu

BHXH TPHCM vừa công bố danh sách các cơ sở đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu quý I-2026 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lựa chọn nơi khám chữa bệnh phù hợp, đảm bảo quyền lợi khi tham gia BHYT.

Thông báo được ban hành căn cứ Thông tư số 01 ngày 1-1-2025 của Bộ Y tế, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT; đồng thời, thực hiện Quyết định số 3537 ngày 30-5-2025 của BHXH Việt Nam về việc tổ chức thực hiện BHXH TPHCM với địa bàn quản lý gồm TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Người dân TPHCM khám chữa bệnh bằng BHYT

Theo đó, người tham gia BHYT thực hiện đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu theo danh sách các cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT quý I-2026.

Đối với người nước ngoài tham gia BHYT, việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu được thực hiện theo danh sách các cơ sở khám chữa bệnh BHYT nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho người nước ngoài năm 2026.

BHXH TPHCM đề nghị các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh, đại lý thu BHYT, trường học và các đơn vị liên quan phối hợp thông tin, tuyên truyền đầy đủ đến người tham gia BHYT bảo đảm việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu được thực hiện đúng quy định, thuận lợi và hiệu quả.

Danh sách chi tiết các cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu quý I-2026 được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của BHXH TPHCM.

Việc này nhằm tạo điều kiện để người dân dễ dàng tra cứu, lựa chọn và thực hiện quyền lợi khám chữa bệnh BHYT theo quy định hiện hành.