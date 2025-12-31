Ngày cuối năm 2025: Nghĩa cử hiến tạng cứu sống 8 người bệnh

Ảnh: Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia

Ngày 31/12/2025 - thời khắc nhiều gia đình tất bật khép lại năm cũ, chuẩn bị đón năm mới, tại TP Hồ Chí Minh, một nghĩa cử cao đẹp đã diễn ra, lặng lẽ nhưng lay động lòng người.

Một bệnh nhân nam 51 tuổi không may rơi vào tình trạng chết não. Trước nỗi đau mất mát quá lớn, gia đình bệnh nhân đã đưa ra quyết định đầy nhân văn: hiến tặng mô, tạng của người thân để cứu sống những người khác đang cận kề ranh giới sinh - tử.

Ngay khi xác định đủ điều kiện, tại Bệnh viện Nhân dân 115, các kíp lấy - ghép mô, tạng được khẩn trương kích hoạt. Cuộc chạy đua với thời gian bắt đầu trong đêm cuối cùng của năm, với sự phối hợp chặt chẽ của Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia và nhiều bệnh viện trên cả nước.

Người bệnh ra đi, nhưng sự sống đã được tiếp nối cho 8 bệnh nhân ở khắp ba miền Bắc - Trung - Nam, gồm: một trường hợp được ghép phổi, một bệnh nhân được ghép tim, hai bệnh nhân được ghép thận, hai bệnh nhân được ghép gan và hai người được ghép giác mạc, tìm lại ánh sáng.

Một trái tim ngừng đập, nhưng nhiều cuộc đời được hồi sinh. Sự ra đi lặng lẽ của người hiến đã để lại di sản vô giá - đó là lòng nhân ái, sự sẻ chia và tinh thần nhân văn sâu sắc của người Việt Nam.

Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia cùng các bệnh viện tham gia ca lấy - ghép bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới người hiến và gia đình. Nghĩa cử cao đẹp ấy sẽ còn sống mãi trong từng nhịp tim, từng hơi thở và ánh nhìn của những người được hồi sinh.