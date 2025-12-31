Loại rau được đánh giá "tốt nhất thế giới", hoá ra là rau quen thuộc ở nước ta

Loại rau quen thuộc nhắc đến ở đây là rau bina còn có tên gọi khác quen thuộc hơn ở Việt Nam là cải bó xôi hay rau chân vịt. Đây là loại rau thuộc họ Dền, có nguồn gốc từ vùng Trung Á và được du nhập vào Việt Nam.

Theo nghiên cứu, rau bina chứa nguồn dinh dưỡng vượt trội so với các loại rau cùng loại.

Đáng chú ý theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ và tạp chí First For Women, rau chân vịt là một trong mười loại rau có giá trị dinh dưỡng cao nhất hiện nay.

Cụ thể, từ danh sách của CDC, tạp chí Mỹ First For Women đã liệt kê top 10 loại rau tốt nhất thế giới.

1. Cải xoong (100 điểm)

2. Cải thảo (91,99 điểm)

3. Cải cầu vồng (89,27 điểm)

4. Lá củ dền (87,08 điểm )

5. Rau chân vịt (86,43 điểm)

6. Rau diếp xoăn (73,36 điểm)

7. Rau xà lách (70,73 điểm)

8. Rau mùi tây (65,59 điểm)

9. Rau xà lách Romaine (63,48 điểm)

10. Rau cải rổ (62,49 điểm)

Xếp hạng 5 trong danh sách, rau chân vịt (hay còn gọi là rau bina, cải bó xôi, rau nhà chùa) được đánh giá là thực phẩm có ít calo nhưng giàu các dưỡng chất thiết yếu như vitamin A, C, K, magiê và sắt. Vì vậy, rau chân vịt là một trong các loại thực phẩm được khuyến cáo nên ăn thường xuyên, theo chuyên trang sức khỏe Health Shots (Ấn Độ).

Những lợi ích sức khoẻ nổi bật của rau chân vịt bao gồm:

Chứa nhiều chất oxy hóa

Rau chân vịt chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C và flavonoids, có thể giúp bảo vệ tế bào khỏi tác động của các gốc tự do và có lợi cho sức khỏe. Từ đó rau chân vịt giúp bảo vệ bạn chống lại bệnh ung thư, cũng như các bệnh về tim mạch và viêm nhiễm.

Kiểm soát huyết áp hiệu quả

Rau chân vịt giàu nitrat - chất hóa học tự nhiên. Nitrat mở rộng hoặc làm giãn mạch máu. Điều này cải thiện sự lưu thông máu và giảm áp lực đối với tim. Theo một nghiên cứu được công bố năm 2016 trên Tạp chí Dinh dưỡng đã cho kết quả rằng, sử dụng rau chân vịt trong các món ăn giúp bạn kiểm soát huyết áp hiệu quả đáng kể.

Rất tốt cho sức khỏe của mắt

Rau chân vịt thường chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất, như vitamin A, C, và K, cũng như lutein và zeaxanthin. Những chất này được biết đến vì có lợi cho sức khỏe của mắt. Vitamin A, đặc biệt là có trong dạng beta-carotene, quan trọng cho sự duy trì đôi mắt sáng khỏe và có thể giúp ngăn chặn các vấn đề như thiếu hụt vitamin A có thể gây ra.

Giúp ngăn ngừa ung thư

Các thành phần khác nhau trong rau chân vịt như folate, tocopherol và chlorophyllin rất hữu ích trong việc điều trị và bảo vệ bệnh nhân bị ung thư, bao gồm: Ung thư bàng quang, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư gan và phổi.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy loại rau này rất hiệu quả trong việc chống ung thư tuyến tiền liệt. Điều này liên quan đến epoxyxanthophylls, một carotenoid đặc biệt, cùng với neoxanthin và violaxanthin làm giảm trực tiếp hoạt động của khối u và sự lan tràn của tế bào ung thư khắp cơ thể.

Có thể ngăn ngừa táo bón

Táo bón là một trong những vấn đề tiêu hóa phổ biến nhất. Tin tốt là rau chân vịt có thể là phương pháp hiệu quả giúp giảm bớt tình trạng khó chịu này. Với hàm lượng chất xơ cao, rau chân vịt thúc đẩy nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón. Bằng cách thêm rau chân vịt vào bữa ăn, hệ tiêu hóa sẽ hoạt động dễ dàng hơn và ngăn ngừa táo bón.

Mặc dù có nhiều lợi ích nhưng rau chân vịt có hàm lượng oxalat cao, và việc tiêu thụ quá nhiều chúng trong một thời gian có thể dẫn đến hình thành sỏi thận. Vitamin K trong rau chân vịt cũng có thể gây trở ngại cho thuốc làm loãng máu và một số loại thuốc khác.

Gợi ý 3 cách ăn rau bina tốt cho sức khỏe

Rau bina tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa.

Cách làm salad rau bina

Salad rau bina là một sự bổ sung mang đến lợi ích cho sức khỏe trong bữa ăn hàng ngày. Chọn rau bina non khi chế biến món salad vì loại rau này chứa nhiều flavonoid. Thêm một vài loại rau tươi, các loại hạt và trái cây vào món salad này giúp tăng dinh dưỡng và ngon miệng hơn.

Cách làm: Cho một ít rau bina non với một ít rau tươi tùy thích và các loại hạt, trái cây cắt nhỏ vào bát. Để làm nước sốt trộn salad, có thể sử dụng một ít dầu ô liu nguyên chất.

Cách làm sinh tố rau bina

Sinh tố là một cách chế biến lành mạnh khác để thêm rau bina vào chế độ ăn uống. Làm sinh tố rau bina kết hợp với một số loại rau và trái cây khác giúp tăng dinh dưỡng.

Cách làm: Kết hợp rau bina với các loại trái cây như kiwi, bơ, quả mọng, mận, xoài, cam hoặc dứa và xay nhuyễn. Có thể thêm các loại hạt để tăng độ béo cho món sinh tố.

Cách làm súp rau bina

Rau bina rất phù hợp để làm các món súp. Rau bina dễ dàng kết hợp với các thành phần khác để tăng thêm hương vị cho món súp. Đặc biệt, khi trẻ không thích ăn rau bina, có thể xay nhuyễn phần lá xanh cùng với các loại rau khác để nấu súp cho trẻ.

Cách làm: Cho dầu vào chảo, phi thơm hành tỏi băm nhỏ. Sau đó cho cải bó xôi cắt nhỏ vào, đảo đều. Thêm tiêu và muối, sau đó thêm bột bắp, nước vào trộn đều. Để nguội trong vài phút rồi đổ hỗn hợp vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn. Sau đó, cho hỗn hợp vừa xay vào nồi khuấy đều và đun nhỏ lửa trong vài phút, theo Lao Động.

Cách xào rau bina thơm ngon

Xào là một cách đơn giản để thưởng thức rau bina. Trong quá trình xào có thể thêm các loại rau tươi khác để món ăn bổ dưỡng hơn. Tuy nhiên, cần đảm bảo không xào rau bina quá kỹ để tránh mất một số chất dinh dưỡng.

Cách làm: Đun nóng dầu ô liu và cho tỏi đã đập dập. Cho rau bina vào xào chín, nêm chút muối, tiêu và rau thơm.