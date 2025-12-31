Người đàn ông suýt mất thận vì ăn quá nhiều loại gia vị này: Không phải muối

Theo chia sẻ của bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, bác sĩ chuyên khoa thận tại Đài Loan (Trung Quốc), trong buổi phỏng vấn với tờ China Times, thói quen lạm dụng các loại nước chấm, gia vị đậm đặc đang trở thành “đòn chí mạng” với thận của không ít người, đặc biệt là người trung niên và cao tuổi.

Lạm dụng các loại nước chấm, gia vị có thể trở thành “đòn chí mạng” với thận (Ảnh minh họa).

Loại gia vị “sát thủ thầm lặng” của thận

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường chia sẻ về một trường hợp bệnh nhân 65 tuổi. Ông không hút thuốc, không uống rượu, bị suy thận mạn và luôn ý thức bảo vệ sức khỏe. Trong sinh hoạt hàng ngày, ông gần như không cho muối vào món ăn.

Tuy nhiên, người đàn ông này lại có thói quen ăn rất nhiều tương đậu cay (đậu bản cay). Bữa sáng ăn cháo ông cũng cho vài thìa lớn, bữa trưa trộn mì, bữa tối ăn rau luộc vẫn không quên chấm với loại tương này. Ông tin rằng đây là thực phẩm làm từ đậu lên men nên “tự nhiên và tốt cho sức khỏe”.

Tương đậu cay (Ảnh minh họa).

Khi xem lại kết quả xét nghiệm, bác sĩ phát hiện chỉ số creatinin của ông tăng từ 2,1 lên 3,5 mg/dL, phốt pho máu vọt lên 7,8 mg/dL, huyết áp thường xuyên vượt 180 mmHg. Bệnh nhân còn xuất hiện phù chân nặng và khó thở. Đó là những dấu hiệu cho thấy thận của bệnh nhân đang bị quá tải nghiêm trọng. Nguyên nhân không đến từ muối nêm thông thường, mà từ chính loại tương đậu cay ông dùng mỗi ngày.

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, tương đậu cay đứng đầu danh sách các loại gia vị gây hại cho thận. Chỉ 100g tương đậu cay đã chứa khoảng 7.000mg natri, tương đương 17,5g muối. Trong khi khuyến cáo cho người trưởng thành là không quá 5g muối/ngày. Chưa kể, loại gia vị này còn chứa phốt pho vô cơ để bảo quản và phốt pho sinh ra từ quá trình lên men. Do đó, nếu tiêu thụ quá nhiều tương đậu cay có thể tạo ra áp lực kép lên thận.

Bác sĩ cho biết với người đã mắc bệnh thận, tương đậu cay gần như phải loại bỏ hoàn toàn khỏi thực đơn. Ngay sau khi yêu cầu bệnh nhân dừng ăn loại gia vị này và điều chỉnh chế độ ăn, chỉ sau ba tháng, các chỉ số chức năng thận đã cải thiện rõ rệt.

Ăn nhạt chưa đủ, cần cảnh giác với muối “ẩn”

Việc tiêu thụ các loại gia vị, nước chấm cũng cần cẩn trọng (Ảnh minh họa).

Các chuyên gia nhấn mạnh, nhiều người nghĩ rằng chỉ cần giảm muối khi nấu ăn là đã bảo vệ được thận. Tuy nhiên, muối “ẩn” trong các loại gia vị, nước chấm và thực phẩm chế biến sẵn mới là yếu tố nguy hiểm nhất, bởi rất khó kiểm soát lượng tiêu thụ mỗi ngày.

Câu chuyện người đàn ông suýt mất thận vì gia vị quen thuộc là lời cảnh tỉnh rõ ràng: ăn uống nhạt không đồng nghĩa với an toàn, nếu vẫn phụ thuộc vào các loại nước chấm đậm đặc. Với người có bệnh thận, cao huyết áp hoặc tiểu đường, việc kiểm soát gia vị khác không kém phần quan trọng so với kiểm soát muối.