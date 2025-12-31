Tôi là chuyên gia dinh dưỡng và đây là mục tiêu ăn uống của tôi trong năm mới để khỏe và đẹp: Không khắc nghiệt, ai làm cũng được

Bước sang một năm mới, rất nhiều người bắt đầu nghĩ đến việc thay đổi thói quen sống, đặc biệt là ăn uống. Và không chỉ những người bình thường mới làm điều đó. Ngay cả các chuyên gia dinh dưỡng cũng tự đặt cho mình những mục tiêu mới, thực tế hơn, dễ duy trì hơn, thay vì những kế hoạch “hoành tráng nhưng chóng bỏ cuộc”.

Tôi là Molly Knudsen, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký với bằng cử nhân dinh dưỡng của Đại học Texas Christian và có bằng thạc sĩ về can thiệp dinh dưỡng, giao tiếp và thay đổi hành vi của Đại học Tuftsm. Trước đây, tôi từng đặt mục tiêu ăn đủ 100g protein mỗi ngày, và điều ngạc nhiên là điều đó không hề khó như tôi tưởng. Quan trọng hơn, thói quen này mang lại cho tôi cảm giác khỏe hơn, tập luyện tốt hơn và tôi duy trì được nó suốt cả năm.

Bước sang năm mới, tôi không tìm cách “lật ngược” chế độ ăn của mình, mà chỉ đặt ra những mục tiêu nhỏ, cụ thể, dễ thực hiện, giúp bữa ăn đa dạng hơn và hỗ trợ tốt hơn cho sức khỏe tổng thể.

Dưới đây là những mục tiêu ăn uống tôi đang hướng tới, rất có thể sẽ phù hợp với bạn.

1. Thử một công thức nấu ăn mới mỗi tuần

Có một sự thật là, dù rất yêu nấu ăn, tôi vẫn thường xuyên rơi vào “vùng an toàn” với vài món quen thuộc, nấu đi nấu lại. Những ngày bận rộn, tôi thậm chí chỉ trông cậy vào các gói salad trộn sẵn cho bữa trưa.

Nhưng tôi nhận ra mình nhớ cảm giác sáng tạo trong bếp, tìm công thức mới, điều chỉnh cho hợp khẩu vị và biến nó thành “món ruột” của riêng mình.

Việc nấu một công thức mới thường cho ra 3-4 phần ăn vô tình rất hiệu quả. Khi trong tủ lạnh luôn có đồ ăn sẵn, tôi dễ dàng đảm bảo đủ protein và chất xơ, thay vì ăn uống qua loa.

Vì vậy, mục tiêu của tôi là mỗi tuần thử ít nhất một công thức mới, không để gây áp lực, chỉ cần đủ để mang lại cảm giác hứng thú và thoát khỏi sự lặp lại nhàm chán.

2. Uống creatine đều đặn mỗi ngày

Creatine là một trong những chất bổ sung được nghiên cứu nhiều nhất, đặc biệt có lợi cho sức mạnh cơ bắp, hiệu suất tập luyện và phục hồi.

Tôi bắt đầu dùng creatine từ đầu năm ngoái, chọn loại cung cấp 5g creatine monohydrate kết hợp 2g taurine. Dạng bột không mùi, dễ hòa tan, tôi thường trộn vào yến mạch buổi sáng.

Chỉ sau khoảng hai tháng, tôi nhận thấy rõ những thay đổi như:

- Tôi có nhiều năng lượng hơn khi tập

- Ít đau nhức hơn sau các buổi tập nặng

- Có thể nâng tạ nặng hơn trước

Sau đó, vì lịch trình di chuyển, chuyển nhà và cuộc sống bận rộn, thói quen này bị gián đoạn. Nhưng khi mọi thứ đã ổn định, tôi nhận ra mình muốn quay lại cảm giác khỏe khoắn trước đây.

Vì vậy, trong năm mới, tôi đặt mục tiêu duy trì creatine như một phần cố định của bữa sáng - thêm vào yến mạch, sữa chua hoặc pudding hạt chia. Ngay cả khi đi du lịch, tôi cũng có thể dùng dạng gói tiện lợi để không bỏ dở thói quen này.

3. Ăn hải sản 2-3 lần mỗi tuần

Mục tiêu này có lẽ là quan trọng nhất với tôi.

Các hướng dẫn dinh dưỡng và Hiệp hội Tim mạch Mỹ đều khuyến nghị ăn ít nhất 2 khẩu phần hải sản mỗi tuần để bổ sung omega-3, tốt cho tim mạch, não bộ và giảm viêm.

Tôi thực sự thích hải sản, nhưng thành thật mà nói, tôi không phải lúc nào cũng đạt được con số này.

Vì vậy, tôi quyết định ưu tiên hải sản hơn bằng những cách rất thực tế:

- Luôn có cá hồi và cá ngừ đóng hộp để dùng nhanh

- Dự trữ tôm, cá đông lạnh trong ngăn đá

- Không chỉ giới hạn ở cá hồi tươi, mà thử nhiều loại cá khác

- Cân nhắc các dịch vụ giao hải sản tận nhà

Mục tiêu là để hải sản trở thành lựa chọn quen thuộc, chứ không phải “món đặc biệt lâu lâu mới ăn”.

Nhìn chung, những mục tiêu ăn uống tôi đặt ra cho năm mới không hề cực đoan hay khó thực hiện. Chúng xoay quanh hai điều chính là: Đa dạng hóa thực phẩm và duy trì những thói quen dựa trên khoa học

Quan trọng nhất, đây đều là những điều chỉnh nhỏ từ nền tảng tôi đã có, chứ không phải thay đổi toàn bộ chế độ ăn. Bởi tôi tin rằng, những thay đổi nhỏ, thực tế và thú vị mới là thứ có thể theo ta lâu dài.

Theo MindBodygreen