Cứu sống bệnh nhi 3 tuổi bị xoắn túi mật hoại tử

Một bệnh nhi nữ 3 tuổi được đưa đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng trong tình trạng đau bụng quanh rốn, triệu chứng thường gặp ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, qua thăm khám lâm sàng kết hợp chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ nghi ngờ và xác định bệnh nhi mắc xoắn túi mật - một bệnh lý ngoại khoa cực kỳ hiếm gặp ở trẻ em.

Khi tiến hành phẫu thuật, ekip ghi nhận túi mật của bệnh nhi đã xoắn tới 720 độ và rơi vào tình trạng hoại tử. Trước nguy cơ biến chứng nặng như thủng túi mật, viêm phúc mạc, đe dọa tính mạng, các bác sĩ đã quyết định cắt túi mật bằng phương pháp nội soi. Ca phẫu thuật diễn ra an toàn, bệnh nhi được theo dõi hậu phẫu chặt chẽ.

Sau can thiệp, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi tiến triển tích cực, ăn uống trở lại bình thường, không ghi nhận biến chứng. Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhi đủ điều kiện xuất viện.

Theo các bác sĩ, xoắn túi mật ở trẻ em là bệnh lý rất hiếm, triệu chứng thường không điển hình và dễ nhầm lẫn với đau bụng thông thường. Nếu chẩn đoán muộn, bệnh có thể dẫn đến hoại tử, thủng túi mật, viêm phúc mạc và nguy hiểm đến tính mạng. Việc ứng dụng chẩn đoán hình ảnh hiện đại và can thiệp phẫu thuật kịp thời đóng vai trò then chốt trong cứu sống bệnh nhi.

Từ trường hợp này, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ có biểu hiện đau bụng dữ dội, đau kéo dài hoặc diễn tiến bất thường. Trẻ cần được đưa sớm đến cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám, theo dõi và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc.