Đừng xem nhẹ khối u vùng cổ

Dù đã phát hiện khối u vùng cổ từ nhiều năm trước, bệnh nhân nam 68 tuổi, trú tại phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh vẫn chủ quan, không đi khám định kỳ. Chỉ đến khi xuất hiện đau vùng háng phải, bệnh nhân mới nhập viện để kiểm tra.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u tuyến giáp kích thước khoảng 5cm và một khối u lớn vùng xương chậu, kích thước 11x9cm. Kết quả chọc hút tế bào tuyến giáp kết hợp sinh thiết xương cho thấy bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tuyến giáp thể nang, đã di căn xương háng.

Theo BSCKI. Phạm Thị Hoa, Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, trong nhóm ung thư tuyến giáp thể biệt hóa, thể nhú và thể nang là hai loại thường gặp nhất. Tuy nhiên, ung thư tuyến giáp thể nang lại khó chẩn đoán do chỉ được xác định ác tính khi có dấu hiệu xâm lấn vỏ u hoặc mạch máu. Nhiều trường hợp, xét nghiệm tế bào học không thể đưa ra kết luận rõ ràng.

Đáng lo ngại, bệnh thường tiến triển âm thầm, triệu chứng nghèo nàn nên người bệnh dễ bỏ qua. Không ít trường hợp chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn, ung thư di căn xa tới xương hoặc phổi, làm tăng nguy cơ biến chứng và gánh nặng điều trị.

Các bác sĩ khuyến cáo, siêu âm tuyến giáp và tầm soát tế bào học định kỳ đóng vai trò rất quan trọng trong phát hiện sớm bệnh. Việc chủ động kiểm tra sức khỏe giúp can thiệp kịp thời, hạn chế di căn, bảo tồn chức năng tuyến giáp và cải thiện tiên lượng cho người bệnh.