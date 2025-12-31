Nhiều dịch bệnh gia tăng trong tháng 12, nguy cơ vẫn cao

Theo số liệu giám sát dịch tễ, trong tháng 12 vừa qua, nhiều bệnh truyền nhiễm trên cả nước tiếp tục ghi nhận số ca mắc đáng chú ý, cho thấy nguy cơ dịch bệnh vẫn hiện hữu tại nhiều địa phương.

Trong báo cáo công tác y tế tháng 12 của Bộ Y tế, sốt xuất huyết ghi nhận 24.636 trường hợp mắc, 5 ca tử vong. Bệnh tay chân miệng có 17.664 trường hợp mắc và 1 ca tử vong. Viêm não virus ghi nhận 34 trường hợp mắc, chưa ghi nhận ca tử vong. Viêm màng não do não mô cầu có 9 trường hợp mắc. Sốt rét ghi nhận 6 ca mắc. COVID-19 ghi nhận 45 ca mắc. Sốt phát ban nghi sởi có 1.621 trường hợp nghi mắc, chưa ghi nhận tử vong. Trong tháng không ghi nhận ca mắc Chikungunya, bạch hầu, cúm A(H9N2), tả và cúm A/H5N1.

Tính lũy tích từ ngày 14/12/2024 đến nay, cả nước ghi nhận 181.237 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 43 ca tử vong, tăng 33% số ca mắc và tăng 17 ca tử vong so với cùng kỳ năm 2024. Tay chân miệng ghi nhận 96.124 trường hợp mắc, 2 ca tử vong, tăng 26,6% số ca mắc. Viêm màng não do não mô cầu có 104 trường hợp mắc, 1 ca tử vong, tăng 80 ca so với cùng kỳ.

Một số bệnh có xu hướng giảm như sốt rét với 118 ca mắc, giảm 64%; viêm não virus ghi nhận 374 ca mắc và 1 ca tử vong, giảm cả số mắc và tử vong so với cùng kỳ năm trước. Bệnh dại ghi nhận 73 ca tử vong, giảm 11 ca.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, cả nước phát hiện 9.615 trường hợp nhiễm HIV mới và 1.742 trường hợp tử vong. Ngành y tế khuyến cáo người dân không chủ quan, chủ động phòng bệnh, tiêm chủng đầy đủ và đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường.