TP Huế hoang tàn, bị rác và bùn bủa vây sau trận 'đại hồng thuỷ'

Tối 30/10, TP Huế giảm mưa, nước trên các sông dần rút, chấm dứt trận "đại hồng thuỷ" kéo dài từ ngày 26/10 đến nay. Các tuyến đường huyết mạch ở trung tâm thành phố cơ bản hết ngập lụt. Tuy nhiên, một số vùng thấp trũng và một số địa phương vùng lũ dưới các hạ lưu sông vẫn còn nhiều nơi ngập sâu, cô lập.

Trước đó, TP Huế trải qua trận lũ lịch sử hơn 25 năm mới lặp lại, vượt xa các trận lụt lớn vài năm trở lại đây như 2020 và 2023. Lũ trên sông Bồ lập kỷ lục mới với mức 5,25m, trong khi đỉnh lũ năm 2020 là 5,24m. Mực nước trên sông Hương ở mức 3,87m, trên báo động 3 là 0,37m. Trước đó, lũ trên sông Hương đạt đỉnh ở mức 5,05m – mức cao thứ 2 từ trước đến nay, khi chỉ sau lũ lịch sử năm 1999 là 5,81m.

Trận "đại hồng thuỷ" nhấn chìm nhiều nơi ở TP Huế. Đến ngày 29/10, nước sông rút nhưng đến nửa đêm lại tiếp tục dâng lên trên 5 mét. Chỉ trong chưa đầy 3 ngày, người dân TP Huế tất bật chạy lũ đến 2 lần.

Rất nhiều ô tô, xe máy của người dân bị cuốn trôi hoặc ngâm trong dòng lũ dữ suốt nhiều ngày, hư hỏng nặng.

Nước sông Hương vẫn còn ở mức cao, cầu đi bộ gỗ lim chìm sâu trong nước, rác thải quây kín chân cầu Phú Xuân.

Sau khi vất vả chạy lũ, người dân TP Huế lại phải bắt tay vào dọn dẹp lại nhà cửa, cơ sở kinh doanh. Nếu không làm nhanh, bùn sẽ khô lại, rất khó xử lý và gây mất sức.

Bên trong Hoàng thành Huế, nhiều di tích vẫn còn bị ngập trong nước lũ.

Nước rút đến đâu, các nhân viên, cán bộ Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế lập tức dọn dẹp, khắc phục đến đó để chuẩn bị đón khách tham quan trở lại.

Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, ngày 31/10, đơn vị mở cửa trở lại các điểm tham quan thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế, thời gian bán vé bắt đầu từ lúc 8h.

Theo thống kê sơ bộ, trận lũ lịch sử vừa qua khiến 32/40 phường xã với trên 44.000 ngôi nhà bị ngập. Tính đến thời điểm hiện tại, mưa lũ làm ít nhất 6 người ở Huế chết và mất tích, 1 người bị thương. Đáng chú ý, số lượng người bị chết, mất tích tăng cao khi nước sông dần rút.

Theo UBND TP Huế, dù địa phương liên tục cảnh báo, hướng dẫn kỹ năng an toàn trong mưa lũ nhưng trên địa bàn vẫn xảy ra nhiều vụ đuối nước đáng tiếc, phần lớn do người dân chủ quan, di chuyển qua vùng ngập sâu, nước chảy xiết.