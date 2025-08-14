Tour Hà Nội tăng mạnh dịp 2/9

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Hà Nội trở thành điểm nhấn lớn của thị trường du lịch nội địa khi các doanh nghiệp ghi nhận lượng khách, tour và dịch vụ tăng cao so với cùng kỳ. Sức hút đột biến này đến từ sự kiện Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và loạt chương trình văn hóa lịch sử của Thủ đô.

Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó tổng giám đốc công ty du lịch Vietravel, cho biết công ty tung ra khoảng 20–25 sản phẩm, tập trung vào tour 2–4 ngày đến Hà Nội, Sa Pa, Đà Nẵng, Phú Quốc và các gói combo vé máy bay, khách sạn cho khách đi tự túc. Các sản phẩm tour và dịch vụ nội địa của đơn vị dự kiến tăng trưởng 20–30% lượng khách so với cùng kỳ năm ngoái. Để phục vụ nhu cầu về Hà Nội xem lễ diễu binh và các hoạt động kỷ niệm, đơn vị này đã giữ phòng khách sạn từ sớm, bổ sung hướng dẫn viên tại chỗ và linh hoạt bố trí lưu trú ở các khu vực vệ tinh.

Du khách tham quan tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Ảnh: BenThanh Tourist

BenThanh Tourist cho biết tung ra gần 30 tour lễ 2/9, giá từ 1,59 triệu đồng, với lịch trình linh hoạt và đa dạng điểm đến. Các tour tập trung khởi hành từ 28–30/8, phù hợp nhóm gia đình, bạn bè. Thị trường nội địa công ty ghi nhận sức hút lớn ở Hà Nội, Hạ Long, Ninh Bình, các thành phố biển và miền Tây Nam Bộ.

"Do sức hút của sự kiện Lễ diễu binh mừng Quốc khánh, lượng khách có nhu cầu tìm hiểu về tour du lịch Hà Nội dịp 2/9 tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. Giá tour du lịch Hà Nội dịp này tăng 18% so với cùng kỳ", đại diện BenThanh Tourist cho biết.

Theo khảo sát trên một số nền tảng đặt phòng, giữa tháng 8, nhiều khách sạn tại trung tâm Hà Nội thông báo hết phòng, mức giá đặt trên các nền tảng càng cận lễ càng tăng. Không chỉ phòng, các công ty lữ hành cho biết đến thời điểm này nhiều tour hoặc các dịch vụ đi kèm như combo khách sạn, vé tham quan các điểm tại Hà Nội và vùng lân cận đã được bán hết.

Đầu hè, dữ liệu của Agoda cho thấy Hà Nội dẫn đầu xu hướng du lịch dịp 2/9 với lượt tìm kiếm chỗ ở tăng tới tăng hơn 44 lần so với năm ngoái dù đây không phải điểm đến quen thuộc của du khách vào mỗi kỳ nghỉ Quốc khánh.

Theo các công ty lữ hành, sức hút đột biến này đến từ lễ diễu binh, diễu hành và các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 – yếu tố khiến du khách thay đổi thói quen, ưu tiên lựa chọn Hà Nội thay vì các điểm nghỉ dưỡng biển vốn "hot" nhiều năm.

Tổng hợp từ các doanh nghiệp và nền tảng đặt dịch vụ, thị trường du lịch dịp 2/9 năm nay đang "nóng" hơn hẳn so với các năm trước. Nhu cầu cao kéo theo giá tour tăng nhẹ 10–20% tùy tuyến, nhưng không cản trở sức mua.

Các tour ngắn và trung bình ngày chiếm ưu thế, trong đó Hà Nội nổi lên là điểm đến nội địa "nóng" nhất, hứa hẹn mang lại mùa lễ bội thu cho ngành du lịch và mở màn cho mùa cao điểm cuối năm.