Tốt nghiệp xong mới thấy: Ước gì có Galaxy Tab S11 sớm hơn!

Từng "ngụp lặn" trong đống note, giờ ghi chép bài giảng gọn nhẹ chỉ trong một thiết bị

Hồi còn học đại học, mình từng thử đủ mọi cách để ghi chép: gõ máy tính thì nhanh nhưng không tiện khi cần vẽ sơ đồ; viết tay vào vở thì lúc cần tra lại lại không nhớ đã ghi ở đâu; còn chuyện vừa ghi, vừa chụp bảng, vừa ghi âm thì… thôi cho xin. Mọi thứ rời rạc, chắp vá, mà tới lúc ôn thi thì cảm giác "chìm trong đống note" là có thật.

Dùng tính năng Note Assist của Galaxy AI để tóm tắt nội dung bài giảng.

Nhưng từ khi dùng Galaxy Tab S11 series, mọi thứ như bước sang một thế giới mới. Chiếc tablet này hỗ trợ ghi chú đa phương thức - mình có thể gõ bằng bàn phím khi cần tốc độ, viết tay bằng S Pen với độ nghiêng chính xác để vẽ sơ đồ tư duy, hoặc chỉ đơn giản là chụp slide, bảng trắng, rồi để Galaxy AI lo việc sắp xếp, tóm tắt.

Thậm chí, những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc cũng được chuyển thành bản ghi chỉn chu, ngay ngắn. Với mấy môn kiểu Xác suất Thống kê hay Đại số tuyến tính, mình còn dùng tính năng nhận diện công thức toán học - phải nói là đỉnh! Mấy cái này mà dùng laptop gõ thì không biết bao giờ mới xong.

Ứng dụng Samsung Notes có khả năng chuyển chữ viết tay, bao gồm cả công thức toán học, thành những dòng chữ ngay ngắn.

Nhìn lại quá khứ, mình chỉ ước có Galaxy Tab S11 series từ những năm nhất, chắc điểm GPA đã khác…

Mang cả thế giới đi học chỉ với chưa tới 750g

Mỗi lần đi học nhóm là một lần mình khệ nệ: laptop, sạc to đùng, điện thoại, sổ ghi chép, bút viết… tất cả nhét đầy balo như đi trốn học cả tuần. Mà rồi đến lúc cần chia sẻ slide, tìm tài liệu online hay đổi chỗ ngồi cũng thấy bất tiện vì Wi-Fi yếu, máy nặng, cắm sạc lỉnh kỉnh.

Còn giờ, mình chỉ cần một chiếc Galaxy Tab S11. Với độ mỏng chỉ 5,1mm và nặng tầm 469g, thậm chí tính cả bàn phím và S Pen thì cũng chỉ tầm 750g - nhẹ hơn bất kỳ laptop nào từng dùng. Bỏ vừa túi tote, cốp xe máy, mang đi đâu cũng gọn. Nếu hôm đó chỉ cần ghi chú đơn giản, mình thậm chí để bàn phím ở nhà cho nhẹ bớt.

Với trọng lượng chỉ từ 469g, Galaxy Tab S11 cho phép mình làm việc và học tập bất cứ đâu.

Điểm cộng to bự khác là hỗ trợ 4G/5G, khỏi cần xin pass Wi-Fi mỗi lần đổi quán học nhóm. Sạc thì siêu nhanh với củ sạc 45W nhỏ gọn - dùng chung với sạc điện thoại được luôn. Có hôm nhóm mình học liên tục 5 tiếng ở quán café mà pin vẫn chưa xuống tới nửa. Từ chỗ phải vác cả "gia tài", giờ đi học nhóm nhẹ tênh như mang theo một quyển sổ tay thông minh.

Bài tập khó? Đã có AI lo!

Có những deadline không thể trốn, nhưng cũng chẳng ai bên cạnh để hỏi han hay hỗ trợ - nhất là mấy bài nghiên cứu hóc búa kiểu "phân tích tài chính quốc tế" hay "phương pháp định lượng trong truyền thông". Hồi trước, mình phải mở cả chục tab trên máy tính, dịch từng đoạn, tóm tắt từng phần - và thường là ngủ gục trước khi kịp hoàn thành.

Còn giờ, Galaxy Tab S11 series như một gia sư tận tâm luôn ngồi cạnh - không thu phí, không than mệt, mà lại trả lời cực nhanh. Không hiểu phần nào, mình chỉ cần bật Gemini Live lên hỏi là có ngay câu trả lời, chẳng khác gì có một người kèm riêng 1:1, mà lại… free trọn đời. Tài liệu PDF dài vài chục trang - Galaxy AI tóm tắt "cái rụp". Gặp từ chuyên ngành - Circle to Search lo tra cứu ngay trong app mà không cần thoát ra ngoài.

Gemini Live đóng vai trò như một người "gia sư" tận tình.

Thậm chí, mình còn dùng tính năng giải toán trong Samsung Notes để xử lý các phép toán cơ bản - viết tay xong, AI tự tính ra đáp số nữa cơ.

Sử dụng tính năng Math Solver để giải các phép tính đơn giản.

Nói thật, nếu không có Galaxy Tab S11 series, chắc nhiều hôm mình phải nộp bài trễ rồi. Đây là lần đầu tiên mình cảm thấy làm việc một mình mà không hề đơn độc.

Tốt nghiệp xong, Galaxy Tab S11 vẫn tiếp tục "gánh team" ở chỗ làm

Galaxy AI trên Galaxy Tab S11 series không chỉ là "vũ khí bí mật" lúc còn ngồi giảng đường, mà khi đi làm rồi, mình lại càng thấy giá trị. Từ việc tóm tắt bài giảng dài lê thê, giờ chuyển sang tóm tắt biên bản họp, từ việc dịch tài liệu học thuật, giờ là scan nhanh báo cáo, phân tích số liệu. Trong khi đó, Gemini Live cũng "thăng chức" từ gia sư thành cộng sự công việc - hỗ trợ mình tra cứu thông tin, giải thích khái niệm chuyên môn hay thậm chí đề xuất hướng triển khai proposal ngay khi cần.

Ngay cả S Pen cũng có vai trò mới: trước là để giải toán, giờ là ghi chú trên slide khi thuyết trình, annotate hợp đồng, hay thậm chí phác họa ý tưởng thiết kế rồi để Galaxy AI biến thành hình ảnh thực tế. Làm việc di động cũng nhẹ tênh: chỉ cần gắn bàn phím, mở DeX lên là Galaxy Tab S11 series hóa thành laptop mini. Thiết kế mỏng 5,1mm, gọn nhẹ hơn cả một cuốn sổ tay, hỗ trợ 5G, nên đi café, đến văn phòng khách hàng hay thậm chí là gọi video call giữa sân bay vẫn chạy mượt.

Galaxy Tab S11 series đồng hành với người dùng trong cả một chặng đường dài.

Dù là sinh viên hay người đi làm, Galaxy Tab S11 series vẫn là một thiết bị đáng đầu tư - vì nó không chỉ theo kịp nhu cầu từng giai đoạn, mà còn giúp mình chủ động hơn trong cả học tập lẫn công việc. Một khoản đầu tư kéo dài từ giảng đường đến văn phòng, xứng đáng đến từng milimet.