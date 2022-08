Top 5 tân binh Vote For Five đang dẫn đầu với hàng triệu bình chọn

Vote for five - chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm nhóm nhạc nam đầu tiên của Việt Nam đang thu hút sự chú ý lớn của khán giả. Chương trình mới đi được một nửa nhưng các diễn đàn đã rôm rả bình luận và bình chọn ra những ứng viên nặng ký nhất. Một nhóm nhạc 5 thành viên chuẩn bị lộ diện nhưng khán giả cũng đã có những lựa chọn của riêng mình. Trong đó, có thể kể đến top 5 tân binh đang sở hữu hàng triệu bình chọn trực tuyến.

VinT (Trần Văn Tài)

Dẫn đầu là tân binh VinT (Trần Văn Tài), với 4.220.885 bình chọn. VinT từng tham gia The Debut, Giọng Ải Giọng Ai mùa 3 và vào Top 15 The ZPop 2019. Với ngoại hình và tính cách đáng yêu, cùng giọng hát được các mentor (huấn luyện viên) nhận xét "chỉ cần cất lên là biết VinT". Giọng ca gen Z này hoàn toàn chinh phục khán giả với giọng ca mang sắc màu khác biệt của mình.

Killua (Hoàng Quang Đức)

Killua (Hoàng Quang Đức), đứng ở vị trí thứ hai với 3.655.120 bình chọn. Killua được biết đến từ trước với vai trò thành viên sáng lập KION - X (tên gọi cũ KAT - X) - nhóm nhảу đường phố đầu tiên ở Việt Nam nhận nút ᴠàng YouTube. Sở hữu lượng fan hùng hậu, tân binh sinh năm 1996 luôn góp mặt trong Top đầu bình chọn trực tuyến.

Cường Bạch (Bạch Hồng Cường)

Cường Bạch (Bạch Hồng Cường), chiếm vị trí thứ 3 với 3.454.025 bình chọn. Cường Bạch là tân binh được nữ ca sĩ Hòa Minzy tán dương trên trang chính thức 2,4 triệu người theo dõi. 3 mentor Đông Nhi, Isaac, Trúc Nhân nhiều lần khen ngợi khả năng vũ đạo và thần thái của Cường Bạch. Đặc biệt, Trúc Nhân từng thú nhận không thể rời mắt khỏi Cường Bạch khi tân binh sinh năm 2000 trình diễn. Trước Vote For Five, Cường Bạch từng là thực tập sinh show “sống còn” We Will Debut tại Hàn Quốc.

Quân Lee (Lê Minh Quân)

Xếp thứ tư với 3.343.830 bình chọn là rapper vô cùng nam tính - người mà theo lời mentor Trúc Nhân thì "nữ ca sĩ Orange rất thích". Quân Lee (Lê Minh Quân), sinh năm 1996, là vũ công, diễn viên từng đại diện Việt Nam biểu diễn tại Nhật Bản, Hàn Quốc và đạt nhiều giải thưởng: giải nhì BIGBANG Fantastic Baby Dance Cover (YG Entertainment), giải nhất Gangnam Style Dance Cover, giải nhất Tài năng sinh viên ĐH Sân khấu - Điện Ảnh Hà Nội 2016, huy chương vàng Liên hoan Kịch Truyền hình Toàn quốc 2019, giải vàng Liên hoan Sân Khấu Thủ đô lần IV 2020…

Min Ji Ho (Hồ Ngọc Minh Trí)

Min Ji Ho (Hồ Ngọc Minh Trí), tân binh khiến khán giả phát cuồng ngay từ tập 1 - vẫn trụ vững Top 5 với 2.908.690 bình chọn. Ngoại hình chân chất và cách nói chuyện ngây ngô của Min Ji Ho không chỉ khiến khán giả tại trường quay mà ngay cả mentor lẫn các khách mời đều mê "ông chú" sinh năm 1993 hài hước này. Min Ji Ho từng gây tiếc nuối khi để thua suýt soát đối thủ 1 điểm duy nhất tại Ca Sĩ Giấu Mặt 2017 nên chỉ về đích ở vị trí Á quân.

Nếu 5 vị trí này không thay đổi thì showbiz Việt sẽ có nhóm nhạc 5 thành viên nhiều ưu điểm này trong thời gian tới.