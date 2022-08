Dàn thí sinh quen mặt tại Vote For Five: Em họ Hoài Lâm, nam thần Người Ấy Là Ai

Vote For Five được nhà sản xuất gọi là "show sống còn đầu tiên của Việt Nam". Chương trình nhận được sự chú ý của khán giả khi quy tụ dàn mentor toàn là những nghệ sĩ đình đám của Vbiz gồm Đông Nhi, Isaac và Trúc Nhân. Trải qua những tập phát sóng đầu tiên, khán giả đã "nhận diện" được kha khá những gương mặt quen thuộc ghi danh với vai trò thực tập sinh của chương trình.

1. Nguyễn Thanh Tú - em họ Hoài Lâm



Nguyễn Thanh Tú từng được biết đến với nghệ danh Sửu Ca. Anh chàng sinh năm 1997, quê ở Vĩnh Long, gây chú ý khi là em họ của ca sĩ Hoài Lâm. Thanh Tú gọi Hoài Lâm là anh họ bởi cha của anh là anh ruột của cha Hoài Lâm. Sửu Ca có nhiều khả năng giống Hoài Lâm như có thể hát được nhiều thể loại nhạc, từ nhạc trẻ, nhạc trữ tình đến vọng cổ, cải lương... Ngoài ra, anh còn biết sáng tác và diễn xuất.

Thanh Tú được chính Hoài Lâm dìu dắt vào nghề, bắt đầu sự nghiệp solo đầu tiên với ca khúc do anh họ sáng tác mang tên Người Đó nhưng không gây được tiếng vang. Mặc dù nhận được sự ủng hộ của anh trai nhưng Thanh Tú cho biết anh luôn muốn đi lên bằng năng lực của chính mình. Trở thành thực tập sinh tại Vote For Five, Thanh Tú phần nào đã chứng minh được thực lực của mình, được nhiều khán giả biết đến hơn.

Hoài Lâm và em họ Thanh Tú

2. Phạm Long Hải - "nam thần" Người Ấy Là Ai

Xem Vote For Five, khán giả Người Ấy Là Ai hẳn sẽ ngờ ngợ nhận ra Phạm Long Hải - chàng trai từng xuất hiện trong tập 10 mùa 3. Trong màn lộ diện của mình, Long Hải đã từng gây ấn tượng khi trình diễn ca khúc Yêu Như Ngày Yêu Cuối, cuối tiết mục anh nắm tay một cô gái bước ra và hát cùng, cả sân khấu chuyển sang màu đỏ. Nhưng bất ngờ, cô gái này chỉ là bạn thân của anh, người yêu của Hải chính là một chàng trai.



Long Hải như "lão hóa ngược" so với thời điểm xuất hiện trên sóng Người Ấy Là Ai

3. Bạch Hồng Cường - cựu thành viên nhóm nhạc đàn em MAMAMOO

Bạch Hồng Cường đã từng tham gia một chương trình sống còn khác trước khi đến với Vote For Five là We Will Debut. Đây là dự án thành lập nhóm nhạc nam mang tên D1Verse, cùng công ty quản lý với MAMAMOO. Ở We Will Debut, sau 12 tập ghi lại quá trình tập luyện và thi đấu loại trừ thành viên, Bạch Hồng Cường gây tiếc nuối khi là 1 trong 2 thành viên bị loại trước thềm debut.



Bạch Hồng Cường từng là thí sinh We Will Debut nhưng để hụt tấm vé debut dưới danh thành viên D1Verse

4. Trương Duy Thiện (JBin) - Cựu thành viên Zero9

Trương Duy Thiện (JBin) từng được biết đến là thành viên của nhóm nhạc Zero9 do ông bầu Tăng Nhật Tuệ quản lý, đảm nhiệm vai trò nhảy chính, rap vụ. Sau khi Zero9 tan rã, các thành viên đều có những hoạt động riêng. Giờ đây, người hâm mộ Zero9 vui mừng khi lần nữa thấy JBin đứng trên sân khấu theo đuổi giấc mơ âm nhạc. JBin được cho là có lợi thế trong cuộc đua sống còn ở Vote For Five khi anh từng có khoảng thời gian được đào tạo tại Hàn Quốc.



5. Hoàng Quang Đức (Killua) - Trưởng nhóm nhảy KION -X

KION - X (tên gọi cũ KAT – X) được biết đến là nhóm nhảу đường phố đầu tiên ở Việt Nam nhận nút ᴠàng YouTube. KION- X được thành lập từ tháng 11/2018 với 5 thành viên nam nổi tiếng Hà Thành, trong đó có Killua - Hoàng Quang Đức (1996). KION - X luôn bắt kịp xu hướng với những bài nhạc cực trend, nói không với cover mà tất cả sản phẩm của 5 anh chàng đều là tự biên đạo. Sở hữu lợi thế vũ đạo, Hoàng Quang Đức đang là thí sinh được đánh giá cao ở Vote For Five. Ngoài ra, anh còn là một trong những thực tập sinh sở hữu lượng fan hùng hậu nhất chương trình. Thành viên KION - X hiện đang dẫn đầu số lượt bình chọn tại show sống còn đầu tiên của Việt Nam.



6. Hồ Ngọc Minh Trí (Min Ji Ho) - Á quân Ca Sĩ Giấu Mặt 2017

Hồ Ngọc Minh Trí từng gây tiếc nuối khi để thua suýt soát đối thủ 1 điểm duy nhất ở Ca Sĩ Giấu Mặt 2017 nên chỉ về đích với vị trí Á quân. Kết quả mùa giải chương trình năm đó đã gây nhiều tranh cãi khi khán giả cho rằng Hồ Ngọc Minh Trí nên là người chiến thắng.

Nói về chuyện thua cuộc với khoảng cách sít sao ở Ca Sĩ Giấu Mặt, Minh Trí từng tâm sự: "Thật sự là để chuẩn bị cho đêm Chung kết, tôi đã tập luyện rất nhiều. Bởi vì đối với tôi, nếu có cơ hội tham gia bất cứ sân chơi nào thì mình cũng phải tôn trọng nó và cố gắng hết sức mình để hướng đến mục tiêu cao nhất. Tôi rất tiếc khi chỉ thua Tân Quán quân 1 điểm duy nhất… Mà thôi, không sao, 'Á quân Ca Sĩ Giấu Mặt' nghe cũng oai phết".



7. Dương Quốc Anh (Alex) - Top 5 Giọng Hát Việt 2018

Dương Quốc Anh (Alex Dương) từng thi The Voice 2018 và là thí sinh duy nhất đội Lam Trường đi đến chặng đua cuối cùng. Tại chương trình âm nhạc năm đó, anh đã để lại nhiều dấu ấn mang đậm phong cách bản thân và nhận được tình cảm từ khán giả. Sau The Voice, anh chàng chính thức debut với ca khúc Chúng Ta Phải Lòng Nhau Chưa kết hợp cùng đàn anh Erik. Alex Dương được nhận xét là có tiến bộ trong giọng hát và tư duy âm nhạc nhưng vẫn không tìm được chỗ đứng trong làng nhạc Việt. Giờ đây, Dương Quốc Anh đã "tái xuất" ở Vote For Five với hy vọng tìm cơ hội tỏa sáng.



8. Nguyễn Quang Hiếu (Jayden) - Á quân Giọng Hát Việt 2019

Nguyễn Quang Hiếu (Jayden) - thành viên nhóm nhạc Dominix là ca sĩ trưởng thành từ cuộc thi The Voice 2019. Với danh hiệu Á quân, anh đang từng bước khẳng định tài năng và thực lực trên con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Xuất thân từ một cuộc thi lớn, Jayden Quang Hiếu cũng được đánh giá là "đối thủ nặng ký" tại Vote For Five.



Quang Hiếu từng là Á quân The Voice 2019

Ảnh: Vote For Five, Người Ấy Là Ai, Ca Sĩ Giấu Mặt, The Voice