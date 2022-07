Nhà sản xuất Vote For Five khẳng định: "Đây không phải Produce 101 bản Việt"

Chiều ngày 25/7, buổi họp báo Vote For Five - show sống còn tìm kiếm nhóm nhạc nam đầu tiên tại Việt Nam đã chính thức diễn ra. Chương trình thu hút nhiều sự chú ý của khán giả khi quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám đảm nhận vai trò host, HLV hướng dẫn kỹ năng cho các thí sinh. Trong đó có những cái tên quen thuộc của làng nhạc Việt gồm Đông Nhi, Isaac, Trúc Nhân, Trịnh Thăng Bình.

Trịnh Thăng Bình diện vest bảnh bao trong buổi họp báo. Lần này, anh đảm nhận vai trò host dẫn dắt chương trình Vote For Five

Trở lại với vai trò HLV, Đông Nhi mong muốn có thể trao đi ngọn lửa nhiệt huyết của mình, thể hiện khả năng quản lý và dẫn dắt thế hệ nghệ sĩ trẻ của Vpop

Trúc Nhân lần đầu làm HLV trong một show sống còn

Isaac được "chọn mặt gửi vàng" ngồi ghế HLV cùng Đông Nhi, Trúc Nhân. Cựu thành viên 365 hứa hẹn sẽ mang nhiều kinh nghiệm để truyền đạt cho các thí sinh

Ngoài ra, Hứa Kim Tuyền là nhạc sĩ đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc cho chương trình. Chia sẻ trong buổi họp báo, Hứa Kim Tuyền cho biết: "Lúc nhận lời mời từ anh Quang Huy, nhà sản xuất chương trình, tôi không tưởng tượng được mức độ kinh khủng của vai trò này. Để làm một chương trình mới mẻ, xu hướng, tôi phải làm mới gần 50 bài hát. Ở vòng đầu tiên, anh Huy đã ra đề là những bài hit từ năm sinh của các bạn thế hệ 9x, 2000 và những vòng sau là những thể loại âm nhạc khác nữa. Tôi không được dùng nhạc nước ngoài, 100% là dùng nhạc Việt Nam. Vote For Five áp lực tôi về thời gian và khối lượng bài hát nhưng tôi đã được các bạn thí sinh truyền lửa rất nhiều để hoàn thành vai trò lần này".

Sau khi vượt ải vòng tuyển chọn, các chàng trai sẽ bắt đầu quá trình đào tạo kỹ năng, luyện tập và biểu diễn với những chủ đề, thử thách âm nhạc được ban tổ chức đặt ra. "Đề bài" chương trình đảm bảo cả tính chuyên môn, tính xu hướng và tính giải trí, hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều phần trình diễn ấn tượng. Điều này đồng nghĩa với việc khán giả có thể theo dõi sát sao quá trình hình thành "boyband" của Vote For Five từ khâu tuyển chọn, sàng lọc, phân chia đội hình đến cạnh tranh các vị trí.



Khác với các show sống còn quốc tế, Vote For Five không có khái niệm "thực tập sinh" mà đòi hỏi các thí sinh luôn trong tâm thế sẵn sàng tỏa sáng trên sân khấu như những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Đặc biệt, quyền lựa chọn và loại thí sinh hoàn toàn thuộc về khán giả - The Makers. Những chàng trai ít phiếu bình chọn từ khán giả nhất sẽ bị loại qua từng thử thách. Tất cả chàng trai sở hữu ngoại hình ấn tượng phải chinh phục khán giả bằng chính năng lực của mình.

"Vote For Five không phải là bản remake (bản làm lại) của Produce 101. Điều chúng tôi mong muốn chính là tạo thêm được nhiều cơ hội để các bạn trẻ có thể đứng trên sân khấu và khẳng định tài năng của bản thân" - đạo diễn Quang Huy cho biết.

Ảnh: Team sự kiện

https://kenh14.vn/nha-san-xuat-vote-for-five-khang-dinh-day-khong-phai-produce-101-ban-viet-20220725190246077.chn