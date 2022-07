Hương Giang, Dược sĩ Tiến có thực sự hợp nhau như lời đồn?

Tập đầu tiên của The Khang Show đã lên sóng với 2 khách mời Hương Giang và Dược sĩ Tiến.

Trong tập này, thông qua 3 thẻ bài, Hương Giang và Dược sĩ Tiến tiết lộ về tình bạn của cả hai, trái ngược hẳn với những gì khán giả hình dung về họ, thậm chí Giang còn là quân sư cho Tiến về nhiều thứ không chỉ trong công việc, chuyện showbiz mà cả tình yêu.

Hương Giang cho biết giữa nàng Hậu và bạn thân có một điểm chung lớn nhất khi mới bước chân vào showbiz đó chính là sự "ghẻ lạnh" của những người trong nghề.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Đâu đó, tôi cảm thấy đồng cảm với người bạn này. Có lúc tôi nói ra tên Dược sĩ Tiến thì những người xung quanh không muốn ngồi cùng. Họ sợ và không biết đó là ai. Thời tôi thi Vietnam Idol xong cũng vậy, người ta không muốn giúp đỡ vì nghi ngờ thực lực của tôi. Thế là tôi mất rất nhiều năm lăn lộn và thử rất nhiều phép thử trong âm nhạc. Chỉ đến khi tôi đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, tôi mới có bản hit đầu tiên. 6 năm trời, tôi không bỏ cuộc. Nhìn lại Dược sĩ Tiến, tôi thấy anh ấy y như mình ngày xưa".



Biết bạn thân mong muốn nổi tiếng, Hương Giang đã tạo cơ hội và giúp anh đến gần hơn với khán giả. Người đẹp còn có chia sẻ gây bất ngờ: "Anh Tiến từng nói với tôi rằng chỉ cần anh thành công thôi, em không cần làm gì cả, anh sẽ lo cho em cả đời luôn. Lúc đó, tôi thấy mình đối xử hết lòng với một người như vậy rất đáng".

Dược sĩ Tiến và Hương Giang gặp nhau ở Siêu Mẫu Việt Nam 2018 nhưng với vai trò khác nhau: người là giám khảo, người là HLV. Sau đó, cả hai lại cùng nhau ngồi "ghế nóng" Chinh Phục Hoàn Mỹ, Đại Sứ Hoàn Mỹ - show tìm kiếm mỹ nhân chuyển giới đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Gần đây nhất, Hương Giang cùng Dược sĩ Tiến bắt tay sản xuất The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ vừa lên sóng đầu năm 2022. Lần này, Dược sĩ Tiến đảm nhận vai trò host dẫn dắt chương trình.

Dược sĩ Tiến làm giám khảo ở Đại Sứ Hoàn Mỹ 2020

Hương Giang - Dược sĩ Tiến hợp tác sản xuất nhiều chương trình thực tế

Trong chương trình The Khang Show, cả hai cũng lần đầu nói về những câu chuyện với anti fan dưới quan điểm cá nhân. Thông qua phần trò chơi, Giang và Tiến thể hiện sự "hợp tính" của cả hai, địa điểm thường xuyên hẹn gặp mặt, điều gì có thể chia cắt cả hai, và vô tình tiết lộ đã mua rất nhiều bất động sản ở nhiều tỉnh thành trong cả nước: "Không ai biết được Giang và anh Tiến mua nhà chung, đứng tên cùng mấy sổ đỏ và khi không còn làm bạn nữa thì số bất động sản có thể sẽ được nhường cho Giang bởi vì Giang và anh Tiến không phải là những người tranh giành…"

The Khang Show là một talkshow gồm nhiều thể loại bao gồm trò chuyện, thử thách khách mời, gameshow, show âm nhạc do Nguyên Khang lên ý tưởng format, nội dung và tổ chức sản xuất. Các khách mời còn phải vượt qua thử thách do Nguyên Khang dẫn dắt. Và phần thử thách này sẽ phần nào nói lên con người thật của những khách mời mà có thể khán giả chưa bao giờ được biết.

Ảnh: NSX, The Next Gentleman, Chinh Phục Hoàn Mỹ

https://kenh14.vn/huong-giang-duoc-si-tien-co-thuc-su-hop-nhau-nhu-loi-don-20220724130946417.chn