Netizen "sửng sốt" khi Trúc Nhân, Đông Nhi và Isaac quyết "sống còn" với nhau

Là một trong những chương trình truyền hình thực tế được mong chờ nhất hiện tại, Vote For Five càng "nóng" hơn khi Trúc Nhân, Đông Nhi và Isaac xác nhận tham gia. Cả ba tên tuổi này đều có lượng fan lớn, sở hữu nhiều bản hit. Do đó, sự xuất hiện của những tên tuổi này khiến netizen "sửng sốt", bởi chắc chắn giá cát-xê cả ba đều ở mức cao chót vót trong showbiz.

Hiện chưa có thêm thông tin về giá cát-xê tham gia của ba ngôi sao này nhưng họ chính là bảo chứng thu hút khán giả. Gần 10 năm hoạt động nghệ thuật, Trúc Nhân được khán giả yêu mến qua giọng hát nội lực và tư duy âm nhạc độc đáo. Giọng ca Có Không Giữ Mất Đừng Tìm luôn gắn liền với những sản phẩm âm nhạc có chủ đề gần gũi, sáng tạo và đậm chất riêng.

Với sự mặn mà đầy duyên dáng cùng kỹ thuật âm nhạc xuất sắc, Trúc Nhân sẽ là một người hướng dẫn tận tâm nhưng lại vô cùng nghiêm khắc, đem đến cho khán giả nhiều yếu tố bất ngờ.

Cựu thành viên của nhóm nhạc 365, Isaac là một trong những nghệ sĩ có fandom đông đảo nhất hiện nay. Sở hữu visual hoàn hảo, nổi bật bởi khả năng hát, nhảy điêu luyện cùng thần thái, khí chất chuẩn thần tượng đã góp phần tạo nên sức hút mạnh mẽ của Isaac. Ngoài tích cực hoạt động âm nhạc, Isaac không ngại thử sức mình ở những lĩnh vực khác như phim ảnh, TV show.

Hơn 12 năm hoạt động nghệ thuật, Đông Nhi đã để lại dấu ấn lớn trong lòng khán giả. Nữ nghệ sĩ đem đến nhiều sản phẩm chất lượng, từ những bản pop ballad tới chinh phục thành công dòng nhạc EDM.

Vừa qua, Đông Nhi vấp phải nhiều tranh luận và ồn ào không đáng có. Nhưng phải công nhận, cô đã có một sự nghiệp nghệ thuật vô cùng 'thăng hoa' khi nhận được nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế. Dù đã là mẹ bỉm sữa nhưng Đông Nhi vẫn "mát tay" khi đảm nhận việc đào tạo nhóm nhạc, nghệ sĩ của mình.

Với những kinh nghiệm dày dặn, Trúc Nhân, Đông Nhi và Isaac hứa hẹn sẽ còn "gây bão" trong thời gian tới, ở một cương vị đặc biệt mang tính "sống còn" để tạo ra một nhóm nhạc nam mới cho showbiz Việt.

