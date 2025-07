Top 5 loại quả giàu collagen tự nhiên: Ăn vào là da bật tông, tóc bớt gãy

Dưỡng da từ bên trong không chỉ là xu hướng mà còn là giải pháp bền vững giúp làn da sáng khỏe, căng mịn theo thời gian. Bên cạnh skincare hay thực phẩm chức năng, việc bổ sung collagen tự nhiên qua chế độ ăn uống hằng ngày đang được rất nhiều người theo đuổi. Đặc biệt, có những loại trái cây cực quen thuộc, dễ mua, dễ ăn nhưng lại là "kho báu" chứa collagen tự nhiên và các chất chống lão hóa mạnh mẽ. Dưới đây là 5 loại quả bạn nên bổ sung ngay vào thực đơn để có làn da sáng bật tông và mái tóc chắc khỏe!

1. Dâu tây - Nguồn vitamin C dồi dào kích thích collagen

Dâu tây không chỉ ngọt thơm mà còn giàu vitamin C – thành phần thiết yếu giúp kích thích cơ thể sản sinh collagen tự nhiên. Chỉ cần một chén dâu tây là bạn đã có thể đáp ứng gần như toàn bộ nhu cầu vitamin C mỗi ngày. Loại quả này cũng chứa acid ellagic giúp ngăn ngừa quá trình phá hủy collagen do ánh nắng hoặc môi trường gây ra, từ đó bảo vệ độ đàn hồi của da.

2. Kiwi - Nhỏ nhưng có võ

Kiwi là "chiến binh" mạnh mẽ trong việc chống lão hóa. Bên cạnh vitamin C, kiwi còn chứa vitamin E và chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa nếp nhăn và tăng độ sáng cho da. Đồng thời, lượng enzyme actinidin trong kiwi còn hỗ trợ hấp thu protein tốt hơn – yếu tố quan trọng giúp cơ thể tái tạo collagen hiệu quả.

3. Xoài - Vừa ngon vừa dưỡng nhan

Xoài không chỉ là món khoái khẩu mùa hè mà còn là loại quả hỗ trợ làm đẹp da cực tốt. Trong xoài có chứa vitamin A – giúp duy trì cấu trúc da khỏe mạnh – cùng với vitamin C và beta-carotene, giúp thúc đẩy sản sinh collagen và chống lại các dấu hiệu lão hóa. Ăn xoài thường xuyên còn hỗ trợ giảm tình trạng khô ráp, cho làn da luôn mềm mịn, căng bóng tự nhiên.

4. Lựu - "Siêu thực phẩm" chống oxy hóa

Lựu được mệnh danh là "nữ hoàng chống lão hóa" nhờ hàm lượng polyphenol và anthocyanin cực cao. Không chỉ kích thích sản xuất collagen, lựu còn giúp bảo vệ các sợi collagen hiện có không bị đứt gãy. Bên cạnh đó, lựu còn có tác dụng cải thiện độ dày của da, ngăn tình trạng chảy xệ và giúp tóc chắc khỏe từ chân đến ngọn.

5. Quả bơ - Bổ sung chất béo lành mạnh cho da và tóc

Bơ là một trong những loại trái cây hiếm hoi chứa cả vitamin C, E và axit béo omega-3 – bộ ba "vàng" cho làn da sáng mịn và mái tóc khỏe mạnh. Vitamin E trong bơ giúp tăng cường sự bảo vệ của da trước các tác nhân gây lão hóa, trong khi omega-3 nuôi dưỡng lớp màng ẩm, giữ cho da luôn mềm mại và tóc ít gãy rụng hơn.