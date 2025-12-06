Top 2 Pickleball thế giới cứ gặp các tay vợt Việt Nam là… bấm điện thoại

Hôm qua 5/12, trong trận bán kết nội dung đơn nam PPA Tour Asia Hàng Châu, tay vợt đơn số 2 PPA Federico Staksrud đã không thể vượt qua được Lý Hoàng Nam. Trong trận đấu, tay vợt người Argentina bị phát hiện thường xuyên bấm điện thoại…

Không rõ Staksrud mở điện thoại ra làm gì nhưng với trí tưởng tượng phong phú của mình, cộng đồng mạng Việt Nam đã nhanh chóng đưa ra loạt kịch bản như thế này…

Hôm nay, không thấy Staksrud sử dụng “tài liệu” trong giờ nữa nhưng đến lúc trao giải thì hình ảnh quen thuộc lại xuất hiện.