Tổng tài điển trai trong phim Celebrity là tay trống đa tài của nhóm CNBLUE, gây sốt nhờ khoảnh khắc biểu diễn lôi cuốn

Những ngày gần đây, làng phim châu Á “rần rần" với series Celebrity vừa lên sóng. Bộ phim là hành trình dấn thân vào con đường trở thành người nổi tiếng, hé lộ những khía cạnh đằng sau cuộc sống người có tầm ảnh hưởng, với hàng triệu followers trên mạng xã hội. Sở hữu phân cảnh gây sốt mang về gần 25 triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày, nhân vật Han Jun Kyung được thủ vai bởi Kang Minhyuk thành công trở thành hình mẫu trào lưu. Rất nhanh chóng, danh tính nam chính tổng tài điển trai của Celebrity được dân tình chú ý.

Vai diễn tổng tài của Kang Minhyuk gây sốt màn ảnh châu Á

Tay trống đa tài của CNBLUE, có mối duyên “gà bông" trên màn ảnh cùng nữ thần SM Krystal

Trước khi đến với sự nghiệp diễn viên, Kang Minhyuk là tay trống của CNBLUE - ban nhạc pop rock thuộc thế hệ idol thứ 2. CNBLUE được thành lập vào năm 2009 và bắt đầu sự nghiệp âm nhạc tại Nhật Bản với mini album đầu tay mang tên Now or Never. Năm 2010, ban nhạc tạo nên cơn sốt châu Á cùng bản hit I'm a Loner, oanh tạc khắp BXH nhạc số Hàn Quốc. Đến hiện tại, CNBLUE vẫn hoạt động đến năm thứ 14 với đội hình 3 người sau khi Lee Jonghyun phải rời nhóm vì bê bối hồi 2019. Cùng với ban nhạc cùng công ty F.T.Island, CNBLUE là nhóm hiếm hoi hoạt động theo mô hình ban nhạc nổi danh như thần tượng tại Hàn Quốc.

Những ca khúc nổi bật của CNBLUE: I'm a Loner - Cinderella - Can't stop

Kang Min Hyuk đam mê âm nhạc từ nhỏ, được học nhiều loại nhạc cụ như piano, sáo và cực kì thích âm nhạc cổ điển. Kang Minhyuk thần tượng Maroon 5, đây là một trong những lý do thúc đẩy anh tham gia đội hình CNBLUE, vị trí chơi trống. Là tay trống đa tài biết chơi nhiều nhạc cụ, có khả năng diễn xuất và ngoại hình sáng sân khấu, nhưng trong những năm hoạt động cùng CNBLUE, Kang Minhyuk chưa thực sự toả sáng. Thành viên gây chú ý nhất là giọng ca chính Jung Yonghwa - người sở hữu kho tàng phim ảnh thần tượng đáng nể những năm 2009 - 2012.



CNBLUE vẫn hoạt động đến năm thứ 14 với đội hình 3 người sau khi Lee Jonghyun phải rời nhóm vì bê bối hồi 2019

Năm 2013, Kang Minhyuk có mối tình “gà bông" màn ảnh viral khắp châu Á cùng nữ idol nhà SM Krystal. Cùng tham gia The Heirs cùng dàn diễn viên đình đám Lee Min Ho, Park Shin Hye, Kim Jiwon,... Kang Minhyuk và Krystal trong vai Yoon Chan Young - Lee Bo Na là cặp đôi nhận được sự yêu thích đông đảo nhất vì tương tác đáng yêu, phản ứng “hoá học" bùng nổ. Sau The Heirs, CNBLUE ít hoạt động âm nhạc nổi bật, Kang Minhyuk tham gia thêm một vài bộ phim nhưng không quá ấn tượng. Sau 10 năm, tay trống điển trai nhất Kpop đã có màn lột xác choáng ngợp trong Celebrity.

Cặp đôi gà bông trong The Heirs phá đảo 10 năm trước

Khoảnh khắc Kang Minhyuk chơi trống khiến fan “thương nhớ"

Liên tục lên xu hướng với vai diễn Han Jun Kyung, dân tình nhanh chóng tìm kiếm lại những khoảnh khắc bùng nổ trên sân khấu của Kang Minhyuk. Dù hiện tại CNBLUE không còn hoạt động năng nổ, nhưng Kang Minhyuk đánh trống luôn là hình ảnh fan thương nhớ nhất.

Video Kang Minhyuk chơi trống đang được fan truyền tay nhau

Đoạn video đang viral MXH khiến dân tình đứng ngồi không yên bởi chất nghệ, "vibe" âm nhạc đặc biệt toát ra từ Kang Minhyuk qua từng cú đánh. Nhan sắc không đổi sau 10 năm, khí chất ngày càng thăng hạng và biểu cảm chìm đắm trong âm nhạc của Kang Minhyuk làm fan không thể rời mắt. Đoạn video liên tục được truyền tay nhau, khẳng định nếu tổng tài Han Jun Kyung cuốn hút 1, thì tay trống Kang Minhyuk cuốn hút tận 10, thực sự là "tinh hoa hội tụ, fan rất yêu"!