Tương lai bất định của nhóm nhạc nữ mới nổi Fifty Fifty

Sau thành công vang dội với hit toàn cầu Cupid, Fifty Fifty những tưởng có sự nghiệp rộng mở lại đối diện với tương lai bất định vì kiện tụng, tranh chấp giữa các bên. Ngày 28/6, Fifty Fifty bất ngờ khởi kiện công ty quản lý ATTRAKT với lý do vi phạm thỏa thuận, khiến niềm tin của nhóm sụp đổ. Trước đó, ATTRAKT tuyên bố nhóm nhạc nữ duy nhất đang bị "thế lực thứ 3" lôi kéo.

Tân binh Fifty Fifty sở hữu hit toàn cầu Cupid

Dispatch đã thực hiện loạt điều tra xác minh, phát hiện ra sự thật đằng sau mối quan hệ của Fifty Fifty - ATTRAKT và các bên khác. Những điều Dispatch khám phá ra cho thấy loạt vấn đề phức tạp đang đe doạ sự nghiệp chỉ mới chớm nở của tân binh Fifty Fifty.

Dự án debut Fifty Fifty, mập mờ bản quyền xoay quanh bản hit Cupid

Theo báo cáo của Dispatch, Fifty Fifty là dự án nhóm nhạc nữ do 3 bên chủ chốt tạo ra bao gồm: Ahn Sung Il, Jeon Hong Joon và KAMP. Trong đó, Ahn Sung Il là CEO, nhà sản xuất của The Givers (hiện đang quản lý ca sĩ Son Seung Yeon); Jeon Hong Joon là CEO của ATTRAKT - công ty quản lý trực tiếp Fifty Fifty và KAMP - công ty sản xuất có trụ sở tại Mỹ, Ahn Sung Il đã làm việc tại đây vào năm 2019.

Tháng 11/2019, bộ 3 đã khởi động dự án "Fifty Fifty". Jeon Hong Joon, CEO của KAMP, Ahn Sung Il cùng hai nhân viên khác, tạm gọi là "B" và "L" chính thức hợp tác sản xuất nhóm nhạc nữ.

Fifty Fifty hiện tại có 4 thành viên: Keena, Sio, Saena, Aran, được tuyển chọn, sàng lọc trong số 12 thực tập sinh vào năm 2020, chốt hạ đội hình 4 vào năm 2022. KAMP là bên trợ giúp việc thực hiện 2 buổi đánh giá hàng tháng, lập kế hoạch chiến lược toàn cầu, tìm kiếm các nhà soạn nhạc nước ngoài và thu thập bài hát.

Tuy nhiên, KAMP ngừng tham gia dự án vào năm 2021 do có bất đồng giữa Jeon Hong Joon và CEO. Jeon Hong Joon tìm một công ty quản lý có trụ sở tại Mỹ thay thế KAMP. Người đó là Ahn Sung Il, sau đó cùng 2 nhân viên "B" và "L" thành lập The Givers. Jeon Hong Joon chịu trách nhiệm đi tìm kiếm đầu tư, vấn đề tài chính, Ahn Sung Il phụ trách đào tạo với vai trò nhà sản xuất chính.

Các thành viên được tuyển chọn, sàng lọc trong số 12 thực tập sinh vào năm 2020, chốt đội hình 4 vào năm 2022

Fifty Fifty debut vào cuối năm 2022 nhưng chưa nhận được chú ý từ công chúng. Tháng 4/2023, nhóm mới thực sự khiến dư luận bùng nổ khi vượt NewJeans lập kỷ lục là tân binh lọt BXH Billboard Hot 100 nhanh nhất lịch sử cùng Cupid. Bài hát đã trụ trên Hot 100 trong suốt 14 tuần, liên tục phá kỷ lục mới của một nhóm nhạc nữ Kpop. Fifty Fifty và Cupid được ví như "phép màu" của công ty nhỏ. Fifty Fifty từng chia sẻ lòng biết ơn đến "SIAHN PD-nim", chính là Ahn Sung Il.

Rõ ràng, Ahn Sung Il đã hoàn thành xuất sắc vai trò nhà sản xuất của Fifty Fifty. Nhà sản xuất này chia sẻ đã chọn Cupid trong danh sách 2.000 bài hát. Trên thực tế, Cupid được viết bởi nhóm sinh viên đến từ Trường Âm nhạc Thụy Điển (Adam Von Mentzer, Mac Felländer-Tsai, Louise Udin), Ahn Sung Il sắp xếp, phối khí lại cho phù hợp với định hướng của mình.

Cupid được sáng tác bởi một nhóm sinh viên âm nhạc Thuỵ Điển, từng bị tố đạo nhạc

Thành công vang dội của Cupid đương nhiên mang lại "món hời" lớn cho nghệ sĩ, công ty và nhà sản xuất. Thế nhưng, theo điều tra của Dispatch, Ahn Sung Il là người hưởng lợi nhiều nhất khi chiếm 95,5% cổ phần bản quyền, sau khi kết hợp tỷ lệ phần trăm cá nhân và tỷ lệ phần trăm của The Givers.

Với những sinh viên Thụy Điển đã viết bài hát, Dispatch xác nhận Ahn Sung Il đã trả tiền mua đứt bài hát.

Bản quyền Cupid không thuộc về bên đầu tư sản xuất là ATTRAKT.

Hóa đơn thuế cho Cupid được gửi vào ngày 31/3/2023 có tổng giá là 12,5 triệu KRW sau thuế. Người gửi là The Givers - công ty của Ahn Sung Il, người nhận là ATTRAKT. "Nguồn tiền các quỹ có vẻ không tốt vào thời điểm đó. Tôi đã yêu cầu Ahn Sung Il gửi cho tôi xem bài hát có giá bao nhiêu trước. May mắn thay, chúng tôi đã nhận được một số khoản đầu tư vào tháng 3 và đủ để trả cho The Givers. Nhưng hoá ra, anh ta sở hữu tất cả bản quyền", CEO ATTRAKT cho biết.

Ai là "thế lực thứ 3" lôi kéo Fifty Fifty khởi kiện công ty chủ quản?

Sai lầm của Jeon Hong Joon chính là đặt toàn bộ niềm tin vào The Givers. Việc quản lý nghệ sĩ được giao cho nhân viên "B" từ The Givers, bao gồm truyền đạt mọi thông tin từ công ty đến các thành viên. Ngày 2/5, Aran trải qua một cuộc phẫu thuật. Sau sự việc này, Fifty Fifty khởi kiện ATTRAKT không quan tâm đến sức khoẻ nghệ sĩ, trong khi các cuộc trao đổi đều thông qua một bên thứ 3 chính là nhân viên B đến từ The Givers.

Ngày 2/5, Aran trải qua một cuộc phẫu thuật, sau sự việc này, Fifty Fifty khởi kiện ATTRAKT không quan tâm đến sức khoẻ nghệ sĩ

Jeon Hong Joon chia sẻ vấn đề này với Dispatch, khẳng định bản thân không bỏ qua sức khỏe của các thành viên. ATTRAKT đã tin tưởng nhân viên "B", giao việc quản lý sức khỏe nghệ sĩ cho người này: "'B' nói rằng cậu ấy sẽ chăm sóc họ thật tốt, vì vậy tôi đã tin tưởng và để cậu ấy làm việc đó. Tôi nghĩ việc tôi quá tin tưởng cậu ấy là khởi đầu của tất cả những rắc rối này. Khi tôi nói rằng tôi muốn đến phòng tập để gặp họ, cậu ấy sẽ nói rằng các thành viên không thoải mái khi tôi ở đó. Tôi không muốn làm gián đoạn việc luyện tập của họ, vì vậy tôi đành chỉ có thể tự xử lý các vấn đề. Nhưng thực sự tôi rất muốn gặp họ trực tiếp!".

Dispatch cũng chỉ ra tài khoản LinkedIn cá nhân của Ahn Sung Il để thông tin sai sự thật rằng mình là Giám đốc điều hành của ATTRAKT. Do đó, The Givers bị xác định là bên thứ 3 "thao túng, lôi kéo" Fifty Fifty khởi kiện công ty chủ quản chỉ sau 7 tháng debut.

Hiện các fan của Fifty Fifty vô cùng lo ngại cho tương lai của nhóm

Vụ kiện của Jeon Hong Joon và ATTRAKT chống lại The Givers bắt đầu vào ngày 5/7. Hiện các fan của Fifty Fifty vô cùng lo ngại cho tương lai của nhóm. Các cô gái chỉ mới sở hữu 1 bản hit viral MXH đã có nguy cơ "lụi tàn" sự nghiệp, các khoản nợ đầu tư sản phẩm chưa được giải quyết triệt để.