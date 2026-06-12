Tóm cảnh thần đồng Lamine Yamal "đi chợ" ở World Cup nhưng bị ngó lơ

Lamine Yamal "bị ngó lơ" khi đi siêu thị tại World Cup 2026.

Trước thềm vòng chung kết World Cup 2026, một khoảnh khắc "dở khóc dở cười" liên quan đến siêu sao trẻ tuổi Lamine Yamal đang trở thành tâm điểm chú ý và gây bão trên khắp các nền tảng mạng xã hội như TikTok và X (Twitter).

Cụ thể, tiền đạo 18 tuổi của đội tuyển Tây Ban Nha và câu lạc bộ Barcelona đã bị bắt gặp khi cùng hai người bạn đi mua sắm tại một siêu thị thuộc chuỗi bán lẻ bình dân ở Fort Oglethorpe, bang Georgia (Mỹ). Được biết, đây là khu vực nằm gần nơi đóng quân của nhà đương kim vô địch Euro nhằm chuẩn bị cho chiến dịch World Cup.

Bắt gặp Lamine Yamal đi siêu thị (Ảnh: IG)

Điều khiến đoạn video trở nên viral mạnh mẽ là sự đối lập kỳ lạ tại hiện trường. Dù Lamine Yamal đang là một trong những tài năng đắt giá và được săn đón hàng đầu thế giới bóng đá hiện tại, anh lại hoàn toàn "vô hình" trong mắt người dân địa phương. Ngôi sao trẻ thoải mái đẩy một chiếc xe chất đầy đồ ăn vặt đi lại giữa các gian hàng mà không hề bị vây quanh hay xin chữ ký. Các khách hàng Mỹ tại siêu thị tỏ ra hoàn toàn thờ ơ và không một ai nhận ra họ đang đứng ngay cạnh một ngôi sao đẳng cấp thế giới. Sự kết hợp đầy bất ngờ giữa một cầu thủ bóng đá hàng đầu châu Âu và không gian mua sắm bình dị tại Mỹ đã mang lại khoảnh khắc thú vị cho người hâm mộ toàn cầu.

Chuyến mua sắm này được xem là khoảng thời gian thư giãn quý giá giúp Yamal giải tỏa bớt áp lực khổng lồ trên vai trước trận ra quân. Trước đó, người hâm mộ xứ sở bò tót từng lo ngại về tình hình chấn thương gân khoeo của thần đồng này. Tuy nhiên, huấn luyện viên Luis de la Fuente đã lên tiếng trấn an dư luận, khẳng định học trò cưng củaông đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng bùng nổ tại kỳ World Cup lần này.