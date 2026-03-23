Tôi thay 5 thói quen trong bếp ở tuổi 50 và bất ngờ khi giảm được một nửa việc nhà mỗi ngày

Suốt nhiều năm, tôi luôn nghĩ bếp bừa vì "nấu nhiều", "nhà đông người", "không có thời gian". Nhưng sau một lần dọn bếp cùng con gái, tôi mới giật mình: có những việc mình làm theo thói quen, nhưng hoàn toàn không cần thiết.

Chỉ sau vài tuần thay đổi cách làm, tôi thấy rõ nhất 3 điều:

- Bếp gọn hơn dù vẫn nấu mỗi ngày

- Ít dọn hơn

- Và đặc biệt: đỡ mệt hẳn

Dưới đây là 5 thay đổi nhỏ nhưng hiệu quả lớn nhất mà tôi từng làm trong căn bếp của mình.

1. Không dọn theo "cảm hứng" nữa mà theo trình tự cố định

Trước đây tôi dọn theo cảm xúc: thấy bẩn đâu lau đó, thấy vướng đâu dẹp đó. Kết quả là lúc nào cũng có cảm giác… chưa xong việc.

Bây giờ tôi chỉ làm theo một trình tự cố định sau khi nấu:

- Dọn mặt bếp

- Rửa đồ

- Lau bồn

- Lau sàn

- Trả đồ về chỗ

Mỗi lần chỉ mất khoảng 10–15 phút. Nhưng vì có thứ tự rõ ràng nên không còn cảm giác "làm mãi không hết". Đây là thay đổi nhỏ nhưng giúp tôi giảm căng thẳng nhiều nhất .

2. Bỏ thói quen tích trữ đồ "phòng khi cần"

Trước kia, tôi có đủ loại:

- Hộp nhựa lẻ

- Nồi ít dùng

- Đồ khuyến mãi

- Dụng cụ mua theo phong trào

Sau một lần dọn lại, tôi bỏ gần 1/3 đồ trong bếp.

Kết quả:

- Tủ nhẹ hơn

- Dễ tìm đồ

- Lau dọn nhanh hơn rõ rệt

Tôi hiểu ra: ít đồ = ít việc nhà .

3. Không rửa dồn - rửa ngay khi nấu

Trước đây tôi luôn để chậu bát đầy rồi mới rửa. Sau đó vừa mệt vừa mất thời gian.

Giờ tôi đổi cách:

- Rửa ngay khi chờ món chín

- Rửa luôn nồi sau khi dùng xong

- Khi ăn xong, chỉ còn vài chiếc bát.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là: không còn "ngại bước vào bếp" nữa .

4. Chỉ để trên mặt bếp những thứ dùng mỗi ngày

Trước đây mặt bếp nhà tôi luôn chật:

- Lọ gia vị

- Dao thớt

- Máy nhỏ

- Khăn

Giờ tôi chỉ giữ:

- Bộ gia vị chính

- Dao

- Ấm nước

Còn lại cất hết. Mỗi lần lau bếp giờ chỉ mất vài phút – không còn phải "nhấc lên đặt xuống" nữa.

5. Dọn nhẹ mỗi tối - thay vì dọn sâu cuối tuần

Trước kia tôi thường để đến cuối tuần mới dọn kỹ. Nhưng điều đó khiến việc dọn trở nên nặng nề.

Giờ tôi chỉ:

- Kiểm tra tủ lạnh

- Bỏ đồ cũ

- Lau nhanh mặt bếp

- Sắp lại đồ

Mỗi tối chỉ 5–7 phút. Nhưng nhờ vậy, tôi không còn những buổi dọn bếp kéo dài hàng tiếng .

Sau cùng, tôi hiểu ra điều này

Ở tuổi 50, tôi không muốn bếp hoàn hảo. Tôi chỉ muốn bếp dễ sống .

Không cần:

- Mua thêm đồ

- Cải tạo lớn

- Theo trào lưu

Và nếu có một điều tôi muốn nói với những người vẫn đang thấy việc nhà quá mệt, thì đó là: Hãy giảm việc bằng cách làm ít đi chứ không phải làm nhanh hơn.