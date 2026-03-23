Cô dâu hot nhất TikTok hôm nay: Diện áo dài xinh phát sáng, cả cõi mạng "ăn cưới online"

TikToker Mèo Sao Hỏa (tên thật Dương Thị Phương) hiện sở hữu gần 700.000 lượt theo dõi trên TikTok. Không chỉ gây chú ý với những video giải trí đầy sáng tạo, cô nàng sinh năm 1999 còn ghi điểm nhờ nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo. Dịp 8/3 vừa qua, khi mạng xã hội rộn ràng với những màn khoe quà, khoe hoa, Mèo Sao Hỏa bất ngờ thông báo được cầu hôn, nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Và ngày 22/3 mới đây, cô chính thức tổ chức lễ dạm ngõ, chia sẻ loạt khoảnh khắc ngọt ngào trong ngày vui khiến dân tình không khỏi "lụi tim".

Trên trang cá nhân, những hình ảnh và video trong lễ dạm ngõ của Mèo Sao Hỏa nhanh chóng cán mốc triệu view. Bên cạnh không gian lãng mạn, điều khiến nhiều người chú ý chính là layout tông hồng ngọt ngào mà Mèo Sao Hỏa lựa chọn cho ngày trọng đại. Từ lớp makeup đến kiểu tóc đều được chăm chút kỹ lưỡng, tôn lên vẻ ngoài rạng rỡ, cuốn hút. Đặc biệt, mẫu áo dài cô chọn diện cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm, được dân tình thi nhau xin info vì quá đỗi nổi bật, vừa xinh sang vừa có gu.

Layout tông hồng cùng mẫu áo dài tuyệt xinh của Mèo Sao Hỏa trong lễ dạm ngõ đang nhận được nhiều lời khen từ CĐM

Những hình ảnh, video về ngày trọng đại của cô nàng hút cả triệu lượt xem

Mẫu áo dài mà Mèo Sao Hỏa chọn diện liên tục được hỏi xin info

Netizen khen tới tấp từ lớp makeup, làm tóc cho tới trang phục áo dài của Mèo Sao Hỏa

Áo dài dạm ngõ của các cô dâu vốn rất đa dạng về kiểu dáng và màu sắc. Bên cạnh gam trắng, đỏ truyền thống, Mèo Sao Hỏa đã chọn diện một thiết kế màu hồng ngọt ngào, đồng điệu hoàn hảo với concept trang trí tông hồng trong buổi lễ.

Thiết kế cô lựa chọn là mẫu áo dài Vũ Hoa Phấn đến từ thương hiệu Mộc Trà Silk, có giá hơn 5,4 triệu đồng. Mẫu áo dài gây ấn tượng với phom dáng rộng, nhiều tà bay bổng, mang đến vẻ thướt tha, mềm mại. Trang phục được xử lý tinh tế với ba lớp chất liệu: lớp trong là lụa mịn nhẹ nhàng, lớp giữa là tơ satin dệt họa tiết, và lớp ngoài cùng là tơ ánh dệt kim tuyến giúp bắt sáng, tạo hiệu ứng lấp lánh đầy nổi bật.

Mẫu áo dài mà Mèo Sao Hỏa diện trong lễ dạm ngõ là thiết kế Vũ Hoa Phấn đến từ thương hiệu Mộc Trà Silk

Áo dài Mộc Trà Silk - Giá: ~5,4 triệu đồng

