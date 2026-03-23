Chiếc váy báo hại Phương Ly: Cả cõi mạng đánh giá

Mới đây, một đoạn fancam ghi lại màn trình diễn của Phương Ly bất ngờ viral trên mạng xã hội. Bên cạnh giọng hát và thần thái, outfit của nữ ca sĩ cũng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán. Cụ thể, Phương Ly diện một chiếc váy babydoll tay bồng họa tiết kẻ caro tối màu.

Đoạn fancam đang được chú ý của Phương Ly. Nguồn: TikTok.

Ngay dưới phần bình luận, đông đảo cư dân mạng cho rằng chiếc váy này dìm dáng rõ rệt, thậm chí có người còn nghi vấn cô mặc để che vòng hai.

Thực tế, vấn đề không nằm ở việc Phương Ly có hợp style dễ thương hay không, mà nằm ở chính thiết kế của chiếc váy. Với chiều cao khoảng 1m55, những item như babydoll vốn đã là "con dao hai lưỡi". Dáng váy suông rộng, không có điểm nhấn eo dễ khiến tổng thể cơ thể bị nuốt dáng, đặc biệt khi chiều cao không quá nổi bật.

Chưa dừng lại ở đó, phần tay bồng càng làm tăng cảm giác phồng và nặng ở phần trên cơ thể, khiến tỷ lệ người - váy trở nên mất cân đối. Khi kết hợp thêm họa tiết kẻ caro và gam màu tối, chiếc váy lại càng chia khối cơ thể rõ hơn, khiến vóc dáng trông thấp và đầy hơn so với thực tế. Tổng thể outfit vì thế vô tình làm mất đi lợi thế body vốn khá cân đối của Phương Ly.

Chiếc váy "phản chủ" của Phương Ly. Nguồn: TikTok.

Vậy đâu mới là những item thực sự "chân ái" với Phương Ly?

Trên thực tế, nữ ca sĩ vốn có gu thời trang rất ổn định và hiểu rõ cơ thể mình. Những set đồ giúp cô ghi điểm thường xoay quanh các thiết kế tôn dáng như váy ngắn, croptop hay quần cạp cao. Đây là những item giúp kéo dài tỷ lệ cơ thể, tạo cảm giác cao ráo và thanh thoát hơn.

Phong cách Y2K với các outfit siêu ngắn cũng là "vũ khí" quen thuộc của Phương Ly trên sân khấu. Những thiết kế này không chỉ giúp khoe đôi chân thon gọn mà còn tăng thêm năng lượng trẻ trung, đúng với hình ảnh pop girl mà cô theo đuổi.

Ngoài ra, mini dress dáng ôm hoặc có chiết eo rõ ràng cũng là lựa chọn an toàn nhưng hiệu quả. Khi có điểm nhấn ở vòng eo, tổng thể outfit sẽ gọn gàng hơn, tránh cảm giác bị nuốt dáng như các thiết kế suông rộng.

Có thể thấy, với chiều cao 1m55, việc lựa chọn form dáng quan trọng không kém gì phong cách. Phương Ly vốn đã có gu mặc đẹp, chỉ cần tránh những thiết kế quá rộng, thiếu điểm nhấn là hoàn toàn có thể giữ vững phong độ mỗi lần xuất hiện.

