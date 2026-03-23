Muốn quần áo khô nhanh hơn, hãy làm thế này với máy giặt: Ai cũng làm được

Trong nhịp sống hiện đại, máy giặt gần như trở thành thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng chỉ cần thay đổi một vài thao tác nhỏ khi giặt, thời gian phơi quần áo có thể rút ngắn đáng kể.

Các chuyên gia nhận định, việc quần áo lâu khô không hoàn toàn do thời tiết mà phần lớn phụ thuộc vào cách sử dụng máy giặt. Chỉ cần điều chỉnh những chi tiết nhỏ như tốc độ vắt, khối lượng giặt hay lượng nước giặt, người dùng có thể rút ngắn đáng kể thời gian phơi, đặc biệt trong điều kiện nồm ẩm phổ biến ở Việt Nam.

Theo các khuyến nghị từ Energy Saving Trust và Consumer Reports, lượng nước còn lại trong quần áo sau khi giặt mới là yếu tố then chốt quyết định việc đồ khô nhanh hay chậm.

Yếu tố ít ai để ý: Tốc độ vắt quyết định thời gian phơi

Ít người chú ý rằng, tốc độ vắt của máy giặt có ảnh hưởng trực tiếp đến độ ẩm của quần áo sau khi giặt. Khi tốc độ vắt càng cao, lực ly tâm càng mạnh, giúp đẩy nước ra khỏi sợi vải nhiều hơn.

Theo Energy Saving Trust, việc tăng tốc độ vắt lên khoảng 1000–1400 vòng/phút có thể giảm đáng kể lượng nước còn lại trong quần áo. Điều này đồng nghĩa với việc thời gian phơi cũng được rút ngắn rõ rệt. Trong thực tế, sự khác biệt giữa chế độ vắt 800 vòng/phút và 1200 vòng/phút có thể khiến quần áo khô nhanh hơn hàng giờ đồng hồ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý không nên áp dụng tốc độ vắt cao với những loại vải mỏng, đồ len hoặc chất liệu dễ hỏng, bởi lực quay mạnh có thể làm biến dạng hoặc giảm độ bền của sợi vải.

Giặt quá tải, dùng sai nước giặt – sai lầm khiến quần áo lâu khô

Bên cạnh tốc độ vắt, những thói quen tưởng chừng nhỏ nhặt trong quá trình giặt cũng có thể khiến quần áo lâu khô hơn.

Trước hết là việc giặt quá nhiều quần áo trong một lần. Theo Good Housekeeping, khi lồng giặt bị nhồi quá tải, quần áo không được đảo đều và vắt không hiệu quả. Kết quả là nước vẫn còn bị giữ lại nhiều trong từng lớp vải, khiến quần áo sau khi giặt xong thường nặng và ẩm hơn bình thường.

Một sai lầm phổ biến khác là sử dụng quá nhiều nước giặt. Khuyến cáo từ Bộ Công Thương và EVN cho thấy, việc dùng quá liều lượng không chỉ gây lãng phí mà còn tạo nhiều bọt, buộc máy phải xả nhiều lần hơn. Điều này vô tình làm tăng lượng nước thấm trong quần áo, kéo dài thời gian phơi.

Ngoài ra, việc giặt lẫn các loại vải dày như jeans, khăn bông với quần áo mỏng cũng khiến cả mẻ giặt bị "kéo dài" thời gian khô. Những chất liệu dày giữ nước nhiều hơn, từ đó làm ảnh hưởng đến toàn bộ quần áo trong cùng một lần giặt.

Những thao tác nhỏ sau khi giặt giúp quần áo khô nhanh hơn rõ rệt

Không chỉ trong quá trình giặt, một số thao tác ngay sau khi máy kết thúc chu trình cũng có thể tạo ra khác biệt rõ rệt.

Theo Consumer Reports, việc chọn thêm chế độ vắt bổ sung (Extra Spin) có thể giúp loại bỏ thêm một lượng nước đáng kể còn sót lại trong quần áo. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để rút ngắn thời gian phơi, đặc biệt trong những ngày thời tiết ẩm.

Bên cạnh đó, việc giũ mạnh quần áo ngay sau khi lấy ra khỏi máy cũng giúp các sợi vải tơi hơn, hạn chế tình trạng nước đọng thành cụm. Khi được treo lên, không khí sẽ lưu thông tốt hơn, từ đó giúp quần áo khô nhanh hơn.

Một lưu ý khác là nên lấy quần áo ra ngay sau khi giặt xong, tránh để lâu trong lồng máy. Việc để đồ ẩm trong không gian kín có thể khiến hơi nước quay ngược trở lại sợi vải, làm tăng độ ẩm và dễ gây mùi khó chịu.