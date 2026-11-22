Khoảng 50 quả pháo hoa tầm cao kết hợp 12 giàn phun và 400 ống hỏa thuật sẽ trình diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trong đêm tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam".

Trong buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” tối 22/11, Ban Tổ chức dự kiến sử dụng khoảng 50 quả pháo hoa tầm cao, 12 giàn phun hỏa thuật và 400 ống hỏa thuật. Màn trình diễn kéo dài khoảng 1 phút 20 giây, kết hợp đồng bộ với hệ thống âm thanh, ánh sáng và các hiệu ứng sân khấu.

Hoạt động này giúp Ban Tổ chức và các lực lượng chức năng kiểm tra sự phối hợp giữa hệ thống pháo hoa, hỏa thuật với các tiết mục biểu diễn. Qua đó, các phương án kỹ thuật, tổ chức và bảo đảm an toàn được rà soát, hoàn thiện trước khi bước vào đêm diễn chính thức.

Màn trình diễn pháo hoa trong đêm chính thức ngày 24/11 tại chương trình “Muôn sắc Việt Nam” sẽ kéo dài 17 phút, với 2.605 quả pháo hoa tầm cao, 648 quả pháo hoa tầm thấp, 688 giàn phun và 1.000 ống pháo hoa nghệ thuật.

Tối nay (22-11), trình diễn màn pháo hoa tầm cao kết hợp hỏa thuật tại Mỹ Đình trong đêm tổng duyệt “Muôn sắc Việt Nam”. Ảnh: BTC

Thực hiện Kế hoạch số 446/KH-UBND ngày 17/11/2026 của UBND TP. Hà Nội, việc bắn pháo hoa được tổ chức nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, tôn vinh các giá trị, thành tựu xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, UBND TP. Hà Nội giao Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND phường Từ Liêm xây dựng trận địa, vận chuyển pháo hoa, tập huấn và tổ chức bắn đúng kịch bản. Các lực lượng chức năng đồng thời rà soát bom mìn, vật liệu nổ tại khu vực trận địa và kiểm soát thiết bị bay không người lái trong suốt quá trình chuẩn bị, tổng duyệt và biểu diễn chính thức.

Về phương án giao thông, Công an TP. Hà Nội chủ trì triển khai bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và phân luồng quanh khu vực tổ chức. Hai bên đường Lê Đức Thọ (đoạn từ vòng xuyến Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo đến ngã tư Lê Đức Thọ - Tân An Bình) bị cấm phương tiện từ 18h30 đến khi kết thúc chương trình trong các ngày sơ duyệt (19/11), tổng duyệt (22/11) và chính thức (24/11).

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân di chuyển qua khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình cần chủ động chọn lộ trình phù hợp, tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ. Người dân theo dõi tổng duyệt không tự ý đi vào khu vực hạn chế, trận địa pháo hoa hoặc các vị trí bảo đảm an ninh.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” chính thức diễn ra lúc 20h ngày 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, dự kiến thu hút khoảng 50.000 đại biểu và khán giả. Sự kiện kết hợp nghệ thuật truyền thống, đương đại cùng công nghệ trình diễn hiện đại nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc.