Tây Ninh đang chuẩn bị khởi công 3 dự án giao thông với tổng vốn đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng, gồm trục kết nối Long An - Tân Ninh, đường Tân An - Bình Hiệp và dự án nâng cấp, mở rộng cầu kết nối cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey.

3 dự án giao thông hơn 30.000 tỷ đồng chuẩn bị khởi công

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, ngày 19/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị khởi công 3 dự án giao thông trọng điểm gồm đường Tân An - Bình Hiệp, nâng cấp, mở rộng cầu kết nối cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey và trục kết nối Long An - Tân Ninh.

Trong đó, trục kết nối Long An - Tân Ninh có tổng vốn đầu tư hơn 20.746 tỷ đồng, đường Tân An - Bình Hiệp có vốn đầu tư 9.318 tỷ đồng và dự án nâng cấp, mở rộng cầu kết nối cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey có vốn hơn 186 tỷ đồng. Như vậy, tổng vốn đầu tư của 3 công trình vào khoảng 30.250 tỷ đồng.

Trong số này, dự án đường Tân An - Bình Hiệp dự kiến khởi công gói thầu số 1 vào ngày 27/11/2026 tại khu vực nút giao điểm đầu tuyến giữa đường Vành đai Tân An, Đường tỉnh 834B và tuyến mở mới Tân An - Bình Hiệp, thuộc địa bàn xã Mỹ An.

Theo báo cáo tại cuộc họp, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn thành. Mặt bằng gói thầu số 1 đã hoàn tất chi trả, đạt 100% diện tích đất sạch, không phát sinh khiếu nại, tranh chấp.

Đối với dự án cầu kết nối cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey, tỉnh dự kiến khởi công trong năm 2026 tại xã Tân Biên.

Trong khi đó, trục kết nối Long An - Tân Ninh được tỉnh đặt mục tiêu khởi công trong tháng 12/2026. Theo thông tin từ UBND tỉnh, mốc thời gian dự kiến khởi công đoạn từ xã Đức Huệ đến xã Bến Cầu là ngày 30/12/2026.

Tuyến đường hơn 74km vốn đầu tư lớn nhất, kết nối 2 khu vực Long An - Tân Ninh

Trong 3 công trình, trục kết nối Long An - Tân Ninh là dự án có tổng vốn đầu tư lớn nhất với hơn 20.746 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, tuyến chính có chiều dài khoảng 74,317km, kết nối từ đường Vành đai TP Tân An tại phường Tân An đến Quốc lộ 22 tại khu vực Bến Cầu. Ngoài ra, dự án có tuyến kết nối với Quốc lộ 1 dài khoảng 2,38km.

Dự án được chia thành 10 dự án thành phần độc lập, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2026–2031.

Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Tây Ninh, được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa khu vực Long An trước đây với Tân Ninh, đồng thời tạo thêm trục giao thông liên kết các khu vực kinh tế, công nghiệp và cửa khẩu.

Với dự án đường Tân An - Bình Hiệp, công trình có tổng vốn đầu tư 9.318 tỷ đồng, chiều dài tuyến chính khoảng 62,7km, quy mô 4 làn xe và phạm vi giải phóng mặt bằng rộng 60m.

Tuyến đường đi qua 9 xã, phường, được chia thành 6 dự án thành phần. Khi hoàn thành, công trình sẽ hình thành trục giao thông kết nối trung tâm tỉnh Tây Ninh với vùng kinh tế Đồng Tháp Mười, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp và hệ thống logistics liên vùng.

Đây cũng là một trong những trục giao thông được địa phương xác định có vai trò quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế giai đoạn 2025–2030.

Mở rộng kết nối giao thương qua cửa khẩu quốc tế với Campuchia

Dự án thứ ba là nâng cấp, mở rộng cầu kết nối cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey, có tổng mức đầu tư hơn 186 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.

Công trình có tổng chiều dài hơn 300m, bao gồm cầu Tân Nam và phần đường đầu cầu ở hai phía, vận tốc thiết kế 40km/h. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2026–2029.

Dự án được triển khai tại xã Tân Biên, góp phần cải thiện năng lực kết nối giao thông tại khu vực cửa khẩu quốc tế Tân Nam của Việt Nam và Meun Chey của Campuchia.

Việc nâng cấp, mở rộng cầu được kỳ vọng tạo thuận lợi hơn cho hoạt động đi lại, vận chuyển hàng hóa và giao thương qua biên giới.

Theo định hướng phát triển của Tây Ninh, cùng với việc đầu tư các tuyến đường kết nối liên vùng, địa phương đang tập trung nâng cấp hạ tầng cửa khẩu, hệ thống bến bãi và dịch vụ logistics, từng bước tăng cường năng lực giao thương với Campuchia.

Tại cuộc họp ngày 19/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan rà soát chặt chẽ từng khâu, tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thủ tục và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để các dự án được khởi công theo kế hoạch.