Những chính sách mới của Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2027
Quốc hội vừa thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều quy định mới đáng chú ý, trong đó mở thêm cơ hội cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ, đất mua bán chưa sang tên; đồng thời đa dạng hóa hình thức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.
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