Khi đi vào hoạt động, dự án này dự kiến sẽ cung cấp tới 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho Việt Nam.

Đây là dự án Nhà máy điện khí LNG Cà Ná tại tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 20/11, Liên danh do Tập đoàn Trungnam đứng đầu đã chính thức ký kết Hợp đồng cung cấp thiết bị với Ansaldo Energia S.p.A. (Italy) và Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Shanghai Electric (Trung Quốc), để triển khai các hạng mục thiết bị công nghệ chính cho dự án Nhà máy điện khí LNG Cà Ná tại tỉnh Khánh Hòa.

Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện các gói thiết bị trọng yếu, tạo cơ sở để Trungnam đẩy nhanh công tác chuẩn bị và triển khai dự án, hướng đến mục tiêu đưa nhà máy vào vận hành trong năm 2030.

Tập đoàn Trungnam đã chính thức ký kết Hợp đồng cung cấp thiết bị với Ansaldo Energia S.p.A. (Italy). Ảnh: VGP

Ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Tập đoàn Trungnam chia sẻ, trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi doanh nghiệp, từ nghiên cứu cơ hội đầu tư, phát triển dự án, lựa chọn công nghệ đến hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ trong quá trình vận hành. Thỏa thuận hợp tác này cũng là cơ sở để Trungnam và Ansaldo Energia cùng nghiên cứu các giải pháp phù hợp với quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam. Trong đó, có việc nâng cao hiệu suất các nhà máy điện khí, tối ưu hóa vận hành và từng bước tiếp cận các giải pháp nhiên liệu sạch hơn trong tương lai.

Trong khi đó, ông Stefano Gianatti, Phó Chủ tịch Điều hành phụ trách các dự án tổ máy nhiệt điện mới của Ansaldo Energia khẳng định, khi Việt Nam mở rộng công suất phát điện để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, hệ thống điện sẽ ngày càng cần đến các nguồn phát điện đáng tin cậy và linh hoạt. Ansaldo Energia rất tự hào khi đóng góp công nghệ và chuyên môn của mình cho một dự án sẽ đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của hệ thống năng lượng Việt Nam.

Cũng tại sự kiện, Trungnam và Shanghai Electric đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), xác lập cơ sở để hai bên tiếp tục phối hợp trong việc cung cấp các hệ thống thiết bị thuộc chu trình phát điện hơi của Nhà máy LNG Cà Ná.

Ansaldo Energia và Shanghai Electric sẽ cung cấp gì cho Nhà máy LNG Cà Ná?

Theo thỏa thuận, phía Ansaldo Energia sẽ cung cấp hai tổ tuabin khí GT36, máy phát điện và các hệ thống thiết bị phụ trợ liên quan. Được biết, GT36 là dòng tuabin khí cấp H của Ansaldo Energia, sử dụng công nghệ đốt tuần tự với hai buồng đốt bố trí nối tiếp. Công nghệ này giúp hỗ trợ duy trì hiệu suất cao ở cả chế độ toàn tải và tải một phần, tăng tính linh hoạt vận hành và kiểm soát phát thải ôxit nitơ (NOx).

Đây cũng là những đặc tính phù hợp với yêu cầu vận hành của hệ thống điện có tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng. Do đó, việc lựa chọn GT36 thể hiện định hướng của Trungnam trong việc tiếp cận công nghệ tiên tiến, bảo đảm chất lượng thiết bị và độ tin cậy vận hành lâu dài cho dự án.

Shanghai Electric dự kiến tham gia cung cấp cụm thiết bị tuabin hơi, máy phát tuabin hơi, lò thu hồi nhiệt (HRSG), bình ngưng và các hệ thống phụ trợ liên quan cho Nhà máy điện khí LNG Cà Ná. Ảnh: VGP

Trong khi đó, theo định hướng hợp tác, phía Shanghai Electric dự kiến tham gia cung cấp cụm thiết bị tuabin hơi, máy phát tuabin hơi, lò thu hồi nhiệt (HRSG), bình ngưng và các hệ thống phụ trợ liên quan. Đây chính là những cấu phần quan trọng trong chu trình phát điện hỗn hợp, từ đó góp phần tận dụng nhiệt từ khí thải tuabin khí để tiếp tục sản xuất điện, nâng cao hiệu suất tổng thể của nhà máy.

Shanghai Electric hiện là tập đoàn công nghiệp lớn của Trung Quốc, hoạt động trong lĩnh vực chế tạo thiết bị công nghiệp và năng lượng, với kinh nghiệm cung cấp các hệ thống thiết bị phát điện. Thông qua MOU, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi, cũng như hoàn thiện các nội dung kỹ thuật, thương mại và phương án phối hợp, hướng đến triển khai các bước hợp tác tiếp theo.