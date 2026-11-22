Nhà máy vừa khánh thành tại TP.HCM được trang bị hệ thống sản xuất hiện đại, trong đó có dây chuyền công nghệ lần đầu được một công ty thép thuần Việt sở hữu.

Ngày 21/11, Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (HoSE: NKG) tổ chức lễ khánh thành Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Đại Dương, phường Phú Mỹ, TP.HCM.

Nhà máy có tổng vốn đầu tư khoảng 6.200 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 32,2 ha, chiều dài 1 km. Công suất thiết kế đạt 1,2 triệu tấn/năm, đưa tổng công suất toàn hệ thống Tôn Nam Kim lên hơn 2,2 triệu tấn/năm.

Điểm nhấn của nhà máy là dây chuyền tẩy gỉ – cán nguội liên tục PLTCM, tích hợp hai công đoạn trên cùng hệ thống, sử dụng công nghệ cán 5 giá, 6 trục. Theo thông tin từ công ty, Tôn Nam Kim là công ty thuần Việt đầu tiên sở hữu dây chuyền công nghệ này tại Việt Nam.

Công nghệ tích hợp giúp hạn chế các thao tác trung gian, nâng cao năng suất và kiểm soát chất lượng thép. Nhà máy còn được trang bị dây chuyền ủ liên tục CAL công suất 400.000 tấn/năm, dây chuyền mạ kim loại 500.000 tấn/năm và dây chuyền mạ màu 150.000 tấn/năm.

Hệ thống tự động theo dõi độ dày, độ phẳng và chất lượng bề mặt thép, đồng thời hỗ trợ vận chuyển các cuộn thép giữa những công đoạn sản xuất.

Bên cạnh các dòng tôn mạ truyền thống, nhà máy hướng tới sản xuất thép cán nguội ủ, thép kỹ thuật điện và các sản phẩm phục vụ ngành cơ khí, thiết bị điện, gia dụng và công nghiệp ô tô.

Tôn Nam Kim dự kiến đóng góp khoảng 900 tỷ đồng mỗi năm vào ngân sách nhà nước và tạo việc làm ổn định cho hơn 1.700 lao động trên toàn hệ thống.

Ông Hồ Minh Quang, Chủ tịch HĐQT Tôn Nam Kim, cho biết khoản đầu tư vào nhà máy Phú Mỹ là bước đi chiến lược nhằm phát triển các sản phẩm có yêu cầu kỹ thuật cao, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Đáng chú ý, đầu tháng 11/2026, Tôn Nam Kim xuất gần 20.000 tấn thép sang Mỹ. Trước đó, trong tháng 8, sản phẩm thép cán nguội ủ CR Annealed từ nhà máy Phú Mỹ cũng được xuất khẩu sang Brazil.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2026, Tôn Nam Kim ghi nhận doanh thu thuần hơn 5.472 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 185 tỷ đồng, tăng 214,4%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt gần 12.884 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 373 tỷ đồng.

Sau gần 24 năm hoạt động, Tôn Nam Kim hiện có hệ thống 6 nhà máy, sản phẩm hiện diện tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.