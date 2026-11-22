Thí sinh H.V.B. (SN 1996, trú tại Lạng Sơn) bị phát hiện giấu thiết bị điện tử ở nách và chân nhằm gian lận trong phần thi lý thuyết sát hạch lái xe.

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, ngày 18/11, tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Tùng Linh, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng phát hiện một thí sinh giấu thiết bị điện tử trên người nhằm gian lận trong phần thi lý thuyết sát hạch lái xe.

Cụ thể, trong quá trình kiểm tra thí sinh trước khi vào phòng thi bằng thiết bị chuyên dụng, Hội đồng sát hạch thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện thí sinh H.V.B. (SN 1996, trú tại xã Kiên Mộc, tỉnh Lạng Sơn) cất giấu thiết bị điện tử có khả năng truyền, nhận thông tin từ bên ngoài trên người mình. Đáng chú ý, B. đã gắn thiết bị vào nách và chân.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định các thiết bị được thí sinh mang theo nhằm phục vụ việc liên lạc, hỗ trợ trái phép trong quá trình thi lý thuyết. Hành vi này được phát hiện trước khi thí sinh vào phòng sát hạch.

Thí sinh giấu thiết bị điện tử trong người khi thi sát hạch lái xe. (Ảnh: Cục CSGT)

Làm việc với cơ quan chức năng, H.V.B. thừa nhận do chưa ôn tập kỹ phần lý thuyết nên đã tìm cách sử dụng thiết bị điện tử để hỗ trợ trong kỳ thi.

Ngay sau đó, Hội đồng sát hạch đã ngăn chặn hành vi vi phạm, lập biên bản và tiến hành xác minh để xử lý theo quy định.

Theo điểm k khoản 3 Điều 39 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người dự sát hạch mang điện thoại di động, thiết bị viễn thông liên lạc bằng hình ảnh, âm thanh vào phòng sát hạch lý thuyết hoặc có hành vi gian dối khác làm sai lệch kết quả sát hạch có thể bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng.