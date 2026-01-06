Ai đứng sau vụ 41 cây xà cừ bị đốn hạ trong khu văn hoá ở Cần Thơ?

Liên quan vụ 41 cây xà cừ lâu năm trong Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt ở phường Sóc Trăng bị đốn hạ, ngày 6-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đã phản hồi với báo chí.

Theo đó, vào ngày 6-12-2025, sau khi nghe dư luận phản ánh về việc các cây xanh trong khuôn viên Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt bị đốn hạ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch (TTXTDL) Sóc Trăng (đơn vị được giao quản lý trực tiếp khu) tiến hành kiểm tra nội dung phản ánh nêu trên.

Cây xanh bị đốn hạ và cưa thành từng khúc

Lãnh đạo Trung tâm TTXTDL Sóc Trăng đã tiến hành khảo sát hiện trường và yêu cầu dừng tất cả các hoạt động đốn hạ, cắt tỉa và vận chuyển cây ra khỏi khu vực Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt. Đồng thời, đề nghị ông Trần Thanh Điền (viên chức Trung tâm TTXTDL), người được giao phụ trách quản lý khu văn hóa, làm bản tường trình sự việc.

Qua nội dung bản tường trình của ông Điền và kết quả xác minh của tổ xử lý cho thấy việc đốn hạ cây xanh tại Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt không có chủ trương và chưa được sự cho phép của cơ quan quản lý.

Tuy nhiên, ông Điền vẫn tự ý liên hệ, thỏa thuận với một nhóm người bên ngoài, thông qua bảo vệ để đưa người vào khu vực, tiến hành đốn hạ cây vào các ngày 5 và 6-12-2025.

Sau khi đốn hạ, các cây xanh được cắt khúc và vận chuyển 7 xe ra khỏi khu vực. Sau khi có yêu cầu, các đối tượng vận chuyển đã hoàn trả lại hiện trường 3 xe. Theo kiểm kê, số cây bị đốn hạ là 42 cây (trong đó có 41 cây xà cừ và 1 cây còng).

Cây xanh sau khi bị đốn hạ được che phủ lại bằng nhánh cây

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận thấy hành vi của ông Điền có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Vì vậy, sở đã chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an TP Cần Thơ để giải quyết theo quy định.

Hiện, Trung tâm TTXTDL Sóc Trăng đã tạm dừng phân công nhiệm vụ đối với ông Điền đồng thời tiến hành rà soát lại công tác quản lý, nhất là công tác bảo vệ tại Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt.