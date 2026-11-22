Dù biển Nha Trang đang có sóng lớn, biển động và lệnh cấm tắm được đặt dọc các bãi biển, một người đàn ông vẫn xuống bơi. Khi bị lực lượng cứu hộ nhắc nhở, yêu cầu lên bờ, người này không chấp hành mà còn chửi bới, đe dọa tấn công những người làm nhiệm vụ.

Ngày 22/11, đại diện Đội Cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang (Ban Quản lý vịnh Nha Trang) cho biết: Chiều 21/11, các thành viên của đội đã khống chế một người đàn ông có hành vi chống đối, tấn công lực lượng làm nhiệm vụ khi được nhắc nhở, yêu cầu không tắm biển do thời tiết nguy hiểm.

Những ngày gần đây, vùng biển Nha Trang xuất hiện sóng lớn, biển động mạnh và nhiều dòng chảy nguy hiểm. Để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, đặt thông báo cấm tắm dọc các bãi biển trên đường Trần Phú và Phạm Văn Đồng.



Tuy nhiên, chiều 21/11, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) vẫn bất chấp cảnh báo, xuống biển tắm. Khi được lực lượng cứu hộ nhắc nhở và yêu cầu lên bờ, người này không chấp hành mà còn có hành vi chửi bới, chống đối và đe dọa tấn công các thành viên trong đội. Trước tình huống trên, lực lượng cứu hộ đã khống chế người đàn ông và bàn giao cho Công an phường Nha Trang xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng đưa người đàn ông về công an phường Nha Trang để xử lý.

Cũng trong sáng 21/11, tại biển Nha Trang, một phụ nữ có dấu hiệu đuối nước khi tắm biển. Phát hiện sự việc, một người đàn ông trên bờ lập tức bơi ra ứng cứu. Tuy nhiên, do sóng lớn, người này dần kiệt sức khi cách bờ hơn 10m.

Nhận được thông tin, Đội Cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang nhanh chóng triển khai phương tiện, mang phao bơi ra hỗ trợ. Sau hơn 10 phút ứng cứu, cả hai được đưa vào bờ. Người phụ nữ may mắn có sức khỏe ổn định và rời khỏi hiện trường. Trong khi đó, người đàn ông tham gia cứu nạn đã tử vong.

Trong quá trình tham gia ứng cứu, một thành viên của Đội Cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang cũng bị kiệt sức và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu. Hiện người này đang trong tình trạng nguy kịch.