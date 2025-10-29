Tối nay, lũ trên sông Thu Bồn tại Hội An có thể vượt mốc lũ lịch sử năm 1964

Lũ trên sông Thu Bồn tại Hội An có thể vượt mốc lũ lịch sử năm 1964.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Bộ cho biết, hiện nay mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Tam Kỳ đang lên nhanh trở lại. Mực nước lúc 13h ngày 29/10 trên các sông Vu Gia, sông Thu Bồn, sông Hàn đều trên BĐ3, sông Tam Kỳ trên BĐ2.

Dự báo trong 6-18 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa khả năng đạt từ 10,6-10,80m, trên BĐ3: 1,60-1,80m- ở mức xấp xỉ lũ lịch sử (Hmaxls 10,77m năm 2009).

Đỉnh lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu đạt 5,45-5,5m trên BĐ3: 1,45-1,5m - ở mức xấp xỉ lũ lịch sử (Hmaxls 5.48m-năm 1964), tại Hội An đạt 3,5m trên BĐ3: 15m-ở mức cao hơn lũ lịch sử 0,1m (Hmaxls 3.40m năm 1964).

Sông Hàn đạt mức trên BĐ3, sông Tam Kỳ dao động ở mức BĐ2-BĐ3.

Trong 18-24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia Thu Bồn xuống chậm, nhưng vẫn duy trì ở mức cao; sông Tam Kỳ dao động ở mức BĐ1-BĐ2.

Ngập lụt sâu diện rộng nghiêm trọng tiếp tục diễn ra tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị. Đặc biệt các xã: Quế Phước, Nông Sơn, Quế Sơn, Tam Xuân, Lãnh Ngọc, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Nam Phước, Duy Nghĩa, An Thắng, P. Bàn Thạch, P. Hương Trà, P. Quảng Phú, xã Tây Hồ, Thăng Điền, Thăng Trường, Quế Xuân, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Bà Nà, Thăng An, Thu Bồn, Hòa Vang, Hải Vân...

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi thành phố Đà Nẵng.

Nước lũ ngập sâu tại xã Thạnh Mỹ, TP. Đà Nẵng trong ngày hôm nay (29/10)

Tiếp tục mưa to trên địa bàn TP. Đà Nẵng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Bộ, từ chiều tối nay (29/10) đến đêm 30/10, tại các xã, phường tại thành phố Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm; các xã, phường vùng núi phổ biến 100-250mm, có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn >150mm/3h ở vùng núi.

Toàn Thành phố có 10 xã, phường bị cô lập hoàn toàn: Gò Nổi, Thượng Đức, Vu Gia, Hà Nha, Đại Lộc, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Phú Thuận.

29 xã, phường bị ngập nặng gồm: Hải Vân, Hòa Xuân, Hòa Tiến, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang, Bà Nà, Thạnh Mỹ, Phước Trà, Việt An, Sơn Cẩm Hà, Xuân Phú, Thăng An, Thăng Điền, Thăng Bình, Thăng Phú, Đồng Dương, Quảng Phú, Tây Hồ, Phú Ninh, Điện Bàn Tây, Duy Xuyên, Nam Phước, An Thắng, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông , Duy Nghĩa, Điện Bàn, Điện Bàn Bắc.

Để bảo đảm an toàn, các xã, phường đã tổ chức sơ tán 4.835 hộ/15.886 nhân khẩu.