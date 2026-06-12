Tối nay khai mạc vẫn chưa ai quan tâm: Khung cảnh toàn dân xuống phố ăn mừng tại thành phố New York, nhưng không phải vì World Cup

World Cup sắp khai mạc tại Mỹ tối nay nhưng người dân vẫn đang bận vỡ òa trong niềm vui chiến thắng giải đấu bóng rổ NBA.

Thành phố New York ngập tràn trong không khí ăn mừng vào thứ Năm (11/6) sau chiến thắng đầy kịch tính của đội Knicks trước đội Spurs trong Game 4 vào tối thứ Tư trước đó. Dù khai mạc World Cup 2026 đã diễn ra tại Mexico và sẽ diễn ra tại Mỹ ngay trong tối nay, người dân nơi đây vẫn đang chìm trong sự kiện bóng rổ “quốc dân” của mình.

Sự kiện này diễn ra sau khi đội Knicks thực hiện cuộc lội ngược dòng lớn nhất trong lịch sử NBA Finals, đưa đội bóng này đến gần hơn một chiến thắng nữa để giành danh hiệu NBA đầu tiên kể từ năm 1973.

Video ghi lại cảnh người hâm mộ ăn mừng trên khắp Thành phố New York sau chiến thắng lội ngược dòng lịch sử của đội Knicks trong Game 4.

Từ Madison Square Garden đến Công viên Trung tâm (Central Park) và Brooklyn, người hâm mộ Knicks trên khắp Thành phố New York đã tràn ngập niềm vui và sự phấn khích.

Mặc dù thực tế là hơn 50 người đã bị bắt giữ ở phía bắc Madison Square Garden, những người hâm mộ khác vẫn cùng nhau thể hiện tinh thần của một người New York.

Lính cứu hỏa New York đã đập tay ăn mừng với người hâm mộ Knicks tại St. Mark's Place. Và hành khách trên tàu điện ngầm đã đồng loạt ăn mừng sau chiến thắng lớn, khi người lái tàu dẫn dắt họ reo hò qua hệ thống loa.

Không khí náo nhiệt tại New York lúc này

Chiến thắng này đến sau khi đội San Antonio Spurs tạo ra một trong những hiệp một thi đấu hay nhất trong lịch sử NBA Finals. Và sau đó, đội New York Knicks đã thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất mà vòng chung kết của giải đấu từng chứng kiến.

Bị dẫn trước 29 điểm, đội Knicks đã vùng lên để đánh bại đội Spurs với tỷ số 107-106 vào tối thứ Tư, qua đó dẫn trước 3-1 trong loạt trận NBA Finals.

Đây là cuộc lội ngược dòng lớn nhất trong lịch sử vòng chung kết, và còn rất nhiều diễn biến khác đã xảy ra trong Game 4, một số tình tiết đã xoay chuyển thế trận hoàn toàn về phía San Antonio và một số đã mở đường để New York viết lại trang sử của giải đấu NBA.

Nguồn: CNN