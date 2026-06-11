Cơ quan Liên Hợp Quốc cảnh báo đến tất cả người xem World Cup 2026

Cơ quan này cho biết khoảng 25% trận đấu dự kiến sẽ diễn ra trong điều kiện nhiệt độ nguy hiểm.

Nắng nóng cực đoan có thể là một yếu tố then chốt tại giải đấu World Cup sắp khởi tranh ở Mexico vào thứ Năm (11/6) tới, theo cảnh báo của ban thư ký khí hậu Liên Hợp Quốc vào thứ Hai (8/6).

"FIFA World Cup 2026, giải đấu lớn nhất trong lịch sử bóng đá, sẽ diễn ra trong thời điểm mức độ nắng nóng cực đoan đang gia tăng, hệ quả của tình trạng biến đổi khí hậu tồi tệ hơn đang ảnh hưởng đến hàng tỷ người trên toàn thế giới," ban thư ký khí hậu tuyên bố vào đầu hội nghị khí hậu kéo dài 10 ngày tại thành phố Bonn, Đức.

"Nắng nóng cực đoan dự kiến sẽ là một phần của câu chuyện tại giải đấu, trên sân cỏ, trên các khán đài, xung quanh sân vận động và khắp các thành phố chủ nhà."

Cơ quan này cho biết khoảng một trong bốn trận đấu dự kiến sẽ diễn ra trong điều kiện nhiệt độ nguy hiểm. Trong khi các cầu thủ ít nhất sẽ nhận được sự chăm sóc y tế chuyên sâu, thì người hâm mộ trên các sân vận động phần lớn sẽ phải tự xoay xở, ban thư ký cho biết.

"Nguy hiểm có thể lớn nhất là ở bên ngoài sân vận động. Các khu vực dành cho người hâm mộ, hàng người xếp hàng, các tuyến đường giao thông, bãi đỗ xe và các buổi ăn mừng ngoài trời có thể khiến mọi người phải tiếp xúc với nắng nóng nguy hiểm trong nhiều giờ."

Khán giả truyền hình cũng sẽ nhận thấy tác động của nắng nóng.

Nhưng ngay cả những người chỉ theo dõi giải đấu qua truyền hình cũng sẽ nhận thấy sự thay đổi của khí hậu đang ảnh hưởng đến sự kiện này ra sao, cơ quan khí hậu Liên Hợp Quốc cho biết.

Tốc độ của một số trận đấu có thể chậm hơn vì các cầu thủ sẽ phải tiết kiệm năng lượng. Việc thay người sớm hơn, các quãng nghỉ uống nước và sử dụng khăn làm mát cũng có khả năng sẽ diễn ra, cơ quan này cho hay.

Nguồn: Yahoo Sports