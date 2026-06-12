Người đàn ông mang 14 bao lưới lên núi mừng sinh nhật, dân làng khiếp vía khi thứ bên trong lao ra

Điều người đàn ông làm trong ngày sinh nhật đã nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Người đàn ông mang 14 bao lưới lên núi mừng sinh nhật

Đầu tháng 5/2026, một người đàn ông ở Trung Quốc gây xôn xao khi đăng tải đoạn video ghi lại cảnh ít nhất 14 bao lưới màu trắng được đặt trên một sườn núi tại khu vực Nam Quảng, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên. Theo thông tin từ Red Star News và nhiều cơ quan truyền thông địa phương, các bao lưới này được cho là chứa rắn và đã được thả vào môi trường tự nhiên.

Điều khiến vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý là dòng trạng thái đi kèm video: "Năm nay tôi đã có một sinh nhật thật khác biệt" . Chính chi tiết này khiến nhiều người cho rằng người đàn ông đăng tải video đã thực hiện hành động phóng sinh để kỷ niệm ngày sinh của mình.

Qua tìm hiểu, tài khoản nói trên trước đó cũng từng đăng tải nhiều video ghi lại cảnh phóng sinh cá và rắn với số lượng lớn. Tuy nhiên, đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa công bố danh tính người thực hiện vụ việc.

Theo truyền thông Trung Quốc, địa điểm xảy ra sự việc nằm gần khu vực núi Hồng Nham thuộc thôn Ngũ Nhất. Đây là nơi có địa hình đồi núi, cây cối rậm rạp nhưng phía dưới vẫn có nhiều hộ dân sinh sống và canh tác nông nghiệp.

Chính quyền địa phương cho biết họ đã ghi nhận ít nhất hai vụ phóng sinh rắn trong thời gian gần đây, một vụ xảy ra vào mùa đông năm 2025 và một vụ diễn ra vào tháng 5/2026. Tuy nhiên, số lượng rắn thực tế được thả ra môi trường vẫn chưa được xác định chính xác.

Dân làng sống trong lo sợ, chính quyền phải dựng biển cảnh báo

Sau khi những đoạn video lan truyền, nhiều người dân địa phương cho biết cuộc sống của họ đã bị ảnh hưởng đáng kể.

Ông Trần, 56 tuổi, một cư dân sinh sống gần khu vực xảy ra vụ việc, cho biết trước đây rắn rất hiếm khi xuất hiện trong làng. Tuy nhiên, từ mùa đông năm ngoái, số lần bắt gặp loài bò sát này tăng lên rõ rệt.

Người đàn ông này kể rằng ông từng phát hiện một con rắn dài khoảng 3 mét xuất hiện gần sân nhà. Ngoài ra, rắn còn được nhìn thấy tại ruộng đồng, bụi tre và khu vực chuồng gà của nhiều hộ dân.

Theo lời ông Trần, có thời điểm gia đình ông không dám xuống đồng làm việc vì lo ngại gặp phải rắn. Một số người dân khác cũng phản ánh tình trạng tương tự và cho biết họ cảm thấy bất an khi đi lại trong khu vực đồi núi xung quanh làng.

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã dựng nhiều biển cảnh báo tại các vị trí dễ xảy ra nguy hiểm, đồng thời khuyến khích người dân báo tin nếu phát hiện các hành vi phóng sinh trái quy định. Một số biển thông báo còn nêu rõ việc xử lý nghiêm những trường hợp cố tình thả động vật gây ảnh hưởng tới môi trường và cộng đồng.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu, phần lớn số rắn được phát hiện là các loài không có nọc độc. Dù vậy, các chuyên gia môi trường cảnh báo việc đưa một lượng lớn động vật vào môi trường không phù hợp vẫn có thể gây mất cân bằng sinh thái, ảnh hưởng đến quần thể động vật bản địa và làm gia tăng nguy cơ xung đột giữa con người với động vật hoang dã.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng phóng sinh không đúng cách không phải lúc nào cũng mang lại ý nghĩa tích cực. Nhiều loài động vật sau khi được thả không thể thích nghi với môi trường mới, trong khi một số trường hợp lại tạo ra những hệ lụy ngoài mong muốn cho hệ sinh thái và cuộc sống của người dân địa phương.

Vụ việc tại Tứ Xuyên tiếp tục làm dấy lên tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc về ranh giới giữa tín ngưỡng, lòng thiện nguyện và trách nhiệm bảo vệ môi trường. Nhiều ý kiến cho rằng những hoạt động được thực hiện với mục đích "tích đức" nhưng gây ảnh hưởng tới cộng đồng cần được giám sát và quản lý chặt chẽ hơn trong tương lai.

Theo Sohu, HK01, GMW