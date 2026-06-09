Người dân sốc nặng khi phát hiện 27 con rắn trong bể nước

27 con rắn đã được đưa ra khỏi bể nước của một nhà dân khiến những người chứng kiến sợ hãi.

Một vụ giải cứu động vật hoang dã bất ngờ đã diễn ra tại làng Sarai, Haridwar, Ấn Độ, sau khi 27 con rắn con được phát hiện bên trong một bể chứa nước trong nhà. Vụ việc đã gây hoang mang cho các thành viên trong gia đình và cư dân xung quanh, khiến họ phải báo cho chính quyền.

Clip về hoạt động giải cứu đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội sau khi được Bharat Samachar (@bstvlive) chia sẻ vào ngày 8/6. Đoạn clip cho thấy các nhân viên cứu hộ cẩn thận đưa hàng chục con rắn con ra khỏi hồ.

27 con rắn được bắt ra khỏi bể nước.

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, đội cứu hộ của Cục Lâm nghiệp đã nhanh chóng đến hiện trường và kiểm soát tình hình. 2 người cứu hộ rắn giàu kinh nghiệm là Talib và Bhola đã thực hiện chiến dịch này.

Làm việc thận trọng, nhóm đã thành công trong việc đưa toàn bộ 27 con rắn con ra khỏi bể nước mà không gây hại cho chúng. Cuộc giải cứu thành công đã mang lại sự an tâm cho người dân, những người đã hoảng sợ trước sự xuất hiện đột ngột của đàn rắn trong nhà họ.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người băn khoăn là làm thế nào mà những con rắn lại xuất hiện trong bể nước ngay từ đầu. Mặc dù lực lượng cứu hộ đã có thể đưa những con rắn ra ngoài một cách an toàn, nhưng hoàn cảnh chính xác dẫn đến việc có 27 con rắn con trong bể vẫn chưa rõ ràng, làm tăng thêm tính bí ẩn cho vụ việc.

Theo lực lượng cứu hộ, những con rắn này được xác định là rắn Keelback vằn, một loài thường được tìm thấy gần các vùng nước ngọt trên khắp tiểu lục địa Ấn Độ.

Rắn Keelback vằn, còn được gọi là rắn nước châu Á, là một loài không độc thường được tìm thấy gần ao, hồ, sông, kênh rạch và vùng đất ngập nước. Dễ nhận biết bởi hoa văn vằn đặc trưng, loài rắn này chủ yếu ăn cá, ếch và các động vật thủy sinh nhỏ khác.

Mặc dù có thể thể hiện hành vi phòng vệ khi bị đe dọa, loài này nhìn chung vô hại đối với con người và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái của hệ sinh thái nước ngọt.