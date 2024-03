Tóc Tiên đăng khoảnh khắc chưa công bố với Lisa, tiết lộ la lớn 4 từ dành cho em út BLACKPINK

Dù đã gần 1 ngày trôi qua nhưng cộng đồng mạng vẫn chưa hết “đứng ngồi không yên” vì khoảnh khắc chung khung hình gây “chấn động” giữa Tóc Tiên và Lisa (BLACKPINK). Đặc biệt mới đây, giọng ca Ngày mai tiếp tục hé lộ giây phút hậu trường chưa từng công bố.

Theo đó, trước khi có loạt bức hình gây “bão”, Tóc Tiên - Lisa đã dành sự tôn trọng khi cúi chào nhau. Tóc Tiên còn cho biết ngay khi em út BLACKPINK tiến vào khu VIP, cô đã la lớn: “Viet Nam loves you”. Nữ ca sĩ hài hước chia sẻ: “Tình yêu làm chúng ta mù quáng thật”.

Tóc Tiên chia sẻ hậu trường chưa công bố với Lisa

Cận cảnh giây phút hai nữ nghệ sĩ Lisa - Tóc Tiên cúi chào nhau

Trước đó, Tóc Tiên khiến mạng xã hội “dậy sóng” với bức ảnh chụp chung cùng Lisa tại sự kiện ở Seoul, Hàn Quốc. Dù đọ sắc cùng ngôi sao toàn cầu nhưng Tóc Tiên vẫn giành được nhiều lời ngợi khen về visual cũng như thần sắc gợi cảm.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cũng nhanh chóng chia sẻ đoạn clip có 1-0-2 bên Lisa và "xả" ảnh cực nét nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác. Tóc Tiên còn phấn khích viết lên dòng trạng thái: “I got goosebumps standing next to this sweetest lady#Lisa (Tôi nổi da gà khi đứng cạnh người phụ nữ ngọt ngào nhất này #Lisa)”.

Clip Tóc Tiên chụp hình cùng Lisa (BLACKPINK)

Khoảnh khắc gây “chấn động” MXH tối 14/3