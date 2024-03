Tóc Tiên quả là "fan cứng" của BLACKPINK: Thừa nhận "nổi da gà" vì đứng cạnh Lisa, ngại ngùng khi ngắm nhìn Jennie

Một trong những khoảnh khắc gây "bão" nhất tối 14/3 phải kể đến việc Tóc Tiên đứng chung cùng một khung hình với Lisa (BLACKPINK) trong sự kiện tại Seoul, Hàn Quốc.

Thế nhưng ít ai biết rằng, Tóc Tiên cũng là "fan cứng" của nhóm nhạc BLACKPINK khi không ít lần bày tỏ sự yêu thích, thậm chí phấn khích với các cô gái toàn cầu. Có thể nói, Tóc Tiên chính là sao Việt vô cùng may mắn khi có nhiều cơ hội được xuất hiện chung với BLACKPINK trong cùng một sự kiện.

Tóc Tiên khoe khoảnh khắc đứng cùng Lisa gây "chấn động" MXH, thừa nhận "nổi da gà" vì nàng em út BLACKPINK

Trong sự kiện tại Hàn Quốc, Tóc Tiên đã xuất hiện với "cây đen" cắt xẻ táo bạo thu hút ống kính của giới truyền thông. Đặc biệt giây phút tương tác, chụp hình với Lisa đã lập tức gây "bão" và viral khắp mạng xã hội chỉ trong phút chốc. Dù đọ sắc cùng ngôi sao toàn cầu nhưng Tóc Tiên vẫn giành được nhiều lời ngợi khen về visual cũng như thần sắc gợi cảm.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cũng nhanh chóng chia sẻ đoạn clip có 1-0-2 bên Lisa và "xả" ảnh cực nét nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác. Tóc Tiên còn phấn khích viết lên dòng trạng thái: “I got goosebumps standing next to this sweetest lady#Lisa (Tôi nổi da gà khi đứng cạnh người phụ nữ ngọt ngào nhất này #Lisa)”.

Clip Tóc Tiên chụp hình cùng Lisa (BLACKPINK)

Khoảnh khắc gây "chấn động" MXH: Lisa chụp hình chung cùng Tóc Tiên

Phản ứng phấn khích của Tóc Tiên sau khi chụp hình cùng Lisa

Tóc Tiên ngại ngùng, chỉ ngắm nhìn Jennie từ xa

Vào tháng 5/2023, Tóc Tiên đã tham dự sự kiện thời trang có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Jennie (BLACKPINK), Jungkook (BTS), Lee Hyori,... Trên trang cá nhân, giọng ca Ngày Mai không giấu được sự hạnh phúc xen lẫn bối rối khi có cơ hội gặp gỡ hai idol thuộc nhóm nhạc "đỉnh lưu" xứ Hàn là Jennie và Jungkook.

Tuy nhiên trong bức ảnh khoe khoảnh khắc chụp Jennie, Tóc Tiên lại thừa nhận có phần ngại ngùng: "This is all i have, i was even too shy to pick up the phone and capture something (Đây là tất cả những gì tôi có, tôi thậm chí còn ngại cầm điện thoại lên và chụp một cái gì đó)".

Nhiều người còn hài hước cho rằng chính việc ngại ngùng này khiến cho cô không thể bỏ lỡ khoảnh khắc đứng chung khung hình cùng Lisa trong sự kiện mới đây.

Tóc Tiên thừa nhận ngại ngùng khi ngắm nhìn Jennie từ xa

Một bằng chứng chứng minh Tóc Tiên là fan của BLACKPINK

Không ít lần Tóc Tiên bày tỏ sự ngưỡng mộ BLACKPINK về cả thời trang lẫn âm nhạc. Trước đó trên trang cá nhân, nữ ca sĩ từng đăng tải hình ảnh xinh đẹp trên nền nhạc ca khúc LALISA - sản phẩm solo của em út BLACKPINK.

Trong đoạn clip, Tóc Tiên còn không giấu sự hào hứng khi thoải mái lắc lư, phiêu theo giai điệu của ca khúc. Chắc hẳn nữ ca sĩ hẳn đã "dính cứng ngắc" ca khúc gần 700 triệu lượt xem trên YouTube và không ngần ngại "khoe" bản hit này trên Instagram cá nhân. Hay như vào năm 2022, Tóc Tiên cũng từng tiết lộ cô ngưỡng mộ nhất Lisa của BLACKPINK vì nhan sắc và cả gu thời trang.