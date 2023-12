Tóc Tiên, Anh Tú, Puka - Gin Tuấn Kiệt cùng hàng ngàn người dân thành phố "đội mưa" đổ bộ Đại Lộ Bản Lĩnh

Tối 31/12, người dân thành phố đổ về Hall of Courage - Đại Lộ Bản Lĩnh giữa Phố đi bộ Nguyễn Huệ chuẩn bị đếm ngược bước sang năm 2024 với lễ hội Entera Countdown 2024 - Enter The New Era. Dù trời đổ mưa vào ngày cuối năm 2023 nhưng vẫn không thể ngăn được sức nóng của sự kiện. Ngoài hàng ngàn người dân và bạn trẻ, nhiều sao Việt như Tóc Tiên, Anh Tú, Puka - Gin Tuấn Kiệt cũng khoe ảnh "check - in" trải nghiệm Đại Lộ Bản Lĩnh - nhìn lại 1 năm trôi qua với những khoảnh khắc bản lĩnh bên trong mô hình lon Tiger khổng lồ.

Nhìn ngắm pháo hoa giao thừa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu. 2023, địa điểm này còn được nâng cấp hơn khi xuất hiện Hall of Courage - Đại lộ bản lĩnh, nơi vinh danh hàng ngàn câu chuyện bản lĩnh khắp cả nước

Trong năm 2023, Anh Tú dành phần lớn thời gian cho các dự án phim ảnh. Mãi đến những tháng cuối năm, ông xã Diệu Nhi mới dành tặng người hâm mộ những sản phẩm âm nhạc chất lượng

Anh Tú khoe khoảnh khắc xịn xò khi "check - in" ở Đại Lộ Bản Lĩnh

Tóc Tiên chọn trang phục "tông xuyệt tông" đến chụp ảnh tại các quầy booth của Đại Lộ Bản Lĩnh. Năm 2023, nữ ca sĩ đã có một năm hoạt động nghệ thuật sôi nổi với nhiều dự án mới

Chia sẻ về cảm xúc khi đến với Hall of Courage - Đại Lộ Bản Lĩnh và nhìn lại loạt khoảnh khắc trong năm 2023, Puka - Gin Tuấn Kiệt đều không khỏi hào hứng. Cặp đôi diễn viên chia sẻ: "Chúng tôi thật sự hào hứng khi cùng nhau nhìn lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của năm 2023. Trong ngày cuối cùng của năm, được chứng kiến hình ảnh tua ngược cùng thông điệp truyền cảm hứng khiến những giây phút khó quên ấy một lần nữa tái hiện ngay trước mắt. Cả hai không ngờ đã có thể vượt qua một năm 2023 đầy khó khăn một cách bản lĩnh đến vậy!".

Puka - Gin Tuấn Kiệt có mặt tại Đại Lộ Bản Lĩnh vào ngày cuối năm 2023

Nói về điều tự hào nhất trong năm 2023, cặp đôi vợ chồng son cho biết: "Chúng tôi có rất nhiều điều để 'tự hào nhất' … chứ không chỉ có một. Tự hào đầu tiên chính là đã chính thức có đối phương ở bên. Tự hào thứ hai là không ngờ khi công bố phần kết này, 2 đứa đã nhận được sự yêu thương, đồng hành, thấu hiểu và bảo vệ Gin Pu vô điều kiện từ người hâm mộ. Hôm nay là ngày đặc biệt khi chỉ chưa đầy 12 tiếng nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bước qua năm mới, mong rằng quý vị khán giả hãy nhìn lại hành trình đầy can trường trong năm 2023 của mình để tự tin hơn, để nạp đầy bản lĩnh và hướng tới năm 2024 tốt đẹp hơn!".

Không khí rộn ràng của Đại Hội Bản Lĩnh trong ngày cuối năm

Mặc thời tiết, giới trẻ vẫn đội mưa đến xếp hàng "check in"

Càng về đêm, Đại Lộ Bản Lĩnh càng tập trung đông đúc người dân thành phố

Nằm trong chuỗi các sự kiện chào đón năm mới tại TP.HCM, Hall of Courage - Đại Lộ Bản Lĩnh sẽ diễn ra xuyên suốt từ 16h00 đến 21h30 các ngày từ 29/12/2023 đến 07/01/2024 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM. Đây là một trong những hoạt động nhằm truyền cảm hứng, cổ vũ cho tinh thần bản lĩnh của mọi người đã can trường đi qua một năm đầy biến động. Trong một năm khó khăn như 2023, bản lĩnh không cần phải là những điều to tát, lớn lao hoặc những thành tựu rực rỡ. Bản lĩnh vẫn tồn tại trong những hành động nhỏ, khi chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình, khi bạn dám thử một điều mà mình chưa từng làm trước đó.

Khi đến với triển lãm, mỗi người tham dự sẽ tạo nên một video bằng hình ảnh ghi lại hành trình dấu ấn của bản thân trong năm 2023 thông qua website www.khaixuanbanlinh.vn. Với sự hỗ trợ của công nghệ AI của webapp, những đoạn video cùng thông điệp truyền cảm hứng tương ứng theo từng câu chuyện của cá nhân sẽ được Tiger vinh danh tại các màn hình LED lớn trong khuôn viên triển lãm để dành tặng cho mỗi khách tham quan. Khi bước vào bên trong triển lãm, mỗi người sẽ được chiêm ngưỡng hành trình bản lĩnh đáng tự hào của chính mình.

Không chỉ vậy, các câu chuyện này cũng sẽ được Tiger vinh danh trên một màn hình LED khổng lồ cao 18m đặt tại trung tâm của phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thông qua việc nhìn lại hành trình bản lĩnh của bản thân, cũng như được truyền cảm hứng bởi câu chuyện của những người xung quanh, Tiger bia mong muốn tạo động lực để mọi người sẵn sàng khai xuân 2024 thật khởi sắc.

Bên cạnh hoạt động để hàng triệu người tiêu dùng nhìn lại một năm 2023 đầy can trường, Hall of Courage - Đại lộ bản lĩnh sẽ chiêu đãi thêm những màn trình diễn đặc biệt và hoạt động thú vị t tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ ngày 01/01/2024 đến 07/01/2024. Còn chờ gì mà không trải nghiệm ngay mô hình cực thú vị này!.