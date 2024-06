Toàn cảnh vụ mèo 80 triệu bị lái xe để trong cốp sốc nhiệt đến chết: Chủ muốn lời xin lỗi, tài xế đáp "không có gì để nói"

Mèo cưng 80 triệu chết ngạt khi gửi xe về quê

Thời gian gần đây, dân tình dành sự chú ý cho sự việc của chú mèo tên Heo bị chết ngạt trong quá trình di chuyển từ Hà Nội về Hải Dương.

Theo đó, chị C. - chủ của Heo nhờ người bạn đang sống ở Đông Anh (Hà Nội) chăm sóc mèo cưng một thời gian. Đến ngày 22/6, bạn của chị C. đặt dịch vụ xe ghép cho Heo về với chủ ở Hải Dương. Mèo được đặt trong balo, giá vé người đi là 150k còn nhà xe báo giá vé cho mèo là 200k để balo đựng mèo được đặt trên ghế.

Ở thời điểm giao mèo cho lái xe, chị C. gọi điện kiểm tra và được báo lại rằng mèo đã được lên ghế. Đến 21h48, chủ mèo được lái xe thông báo rằng mèo cưng đã chết vì “để mèo trong cốp xe, có khi nó bị sốc nhiệt đến chết". Khi được hỏi tại sao ban đầu bảo để mèo trên ghế mà sau đó lại đặt mèo trong cốp xe, tài xế nói rằng vì vội nên trả lời như vậy cho nhanh.

Sau khi nhận được thông tin, chị C. đưa Heo đến phòng khám thú y nhưng đã quá muộn.

Mèo cưng của chị C. sau khi được vận chuyển về đến nơi

Đặc biệt, mèo của chị C. có giá trị không hề nhỏ, lên đến 80 triệu đồng. Sở dĩ có con số này là vì Heo thuộc giống Golden by12, có giấy tờ và hóa đơn mua bán cũng như giấy tờ chứng minh phả hệ đầy đủ, được cấp bởi các hiệp hội mèo uy tín.

Phía lái xe được cho là có hành động gây phẫn nộ, cư dân mạng xót xa cho chú mèo

Sau khi xảy ra sự việc, chị C. đã nói chuyện với tài xế và nghĩ cách xử lý vấn đề cho hợp tình hợp lý. Tuy nhiên chị C. cho rằng thái độ từ phía tài xế và nhà xe lại không mấy thiện chí.

Cụ thể, vào khoảng 10h đêm, một nhóm người được cho là ở phía lái xe và nhà xe đã tìm đến nhà chị C., dùng những lời lẽ dọa nạt. Những người này cho rằng không có chuyện mèo có giá 80 triệu nhưng chị C. cho biết mình có đầy đủ giấy tờ chứng minh giá trị mèo nên họ đã bỏ đi mà không nói gì. Tất cả hành động này đều có camera nhà chị C. ghi lại.

Tài xế dùng lời lẽ xúc phạm khi phía chị C. liên lạc

Ngày 23/6, chị C. chia sẻ câu chuyện của Heo lên MXH.

Sau khi sự việc của Heo được đăng tải, nhiều hội nhóm về thú cưng và các diễn đàn MXH cũng đăng tải lại. Dù không phải thú cưng nhà mình nhưng nhiều người bất bình với hành động và thái độ của lái xe đồng thời bày tỏ sự xót xa cho chú mèo.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng chủ mèo nên xem đây là bài học, thú cưng của mình nuôi và giá trị cao thì phải có cách tự bảo vệ trước. Cụ thể trong tình huống này là nên có người đi cùng thay vì gửi xe như vậy.

“Mèo tui chăm mà tặng đi còn xót cả ruột nữa là…”, “Nếu bác tài cùng xem bé mèo như một sinh mệnh cần được sống thì đã không xảy ra chuyện đau lòng như vậy”, “Mình có mèo thì phải bảo vệ mèo mình trước, gửi xe khách là đã không yên tâm rồi”, “Thương quá, nhà mình cũng nuôi chó và mèo nên nghĩ cảnh bé mèo chết ngạt mà chảy nước mắt”, “Dù tài xế có đền tiền đi nữa thì chủ vẫn buồn thương vì mất mèo cưng. Qua bài học này thì đừng ai giữ cưng của mình đi như vậy nữa, tự mình đưa đi vì mình nuôi thì mình xót chứ người ngoài thì không”,... là một số bình luận từ dân mạng.

Chủ mèo suy sụp và mất ăn mất ngủ nhiều ngày liền, tài xế nói gì?

Chiều 30/6 - 8 ngày kể từ khi sự việc xảy, liên hệ với chị C., chúng tôi được biết đến hiện tại lái xe và nhà xe vẫn chưa liên lạc lại với mình sau khi xảy ra sự việc, khiến chị C. bức xúc. Chị cho rằng lái xe đã coi thường mạng sống của động vật và vô trách nhiệm với hành động của mình.

Bên cạnh đó, chủ nhân chú mèo tiết lộ thêm rằng mình suy sụp tinh thần, mất ăn mất ngủ kể từ khi bé Heo gặp sự cố. “Chỉ những ai yêu thương động vật nói chung và mèo nói riêng thì mới hiểu được cảm giác mất mát này. Mình không nói đến giá trị con mèo mà là giá trị tinh thần và cảm xúc. Mỗi lần nhắc lại, hình ảnh em mèo nằm trong balo lại hiện ra trong đầu mình, không biết bao giờ mình mới quên được cảm xúc chết lặng đó…”.

Hiện tại chị C. đã làm việc với cơ quan chức năng về sự việc. Nhưng chị C. cũng nhấn mạnh, điều mình cần ở đây là lương tâm của lái xe và nhà xe vì “ít ra họ cũng phải có 1 lời xin lỗi đến mình nhưng hơn 1 tuần trôi qua họ vẫn im lặng” .

Trước đó, chị C. cũng đã chờ lái xe 5 ngày để đối phương xin lỗi nhưng không nên mới quyết định nhờ đến cơ quan chức năng. Chủ nhân bé Heo cho biết chỉ cần mình nhận được lời xin lỗi chân thành thì cũng đỡ bức xúc và có khi đã cho qua mọi chuyện, xem đây như là rủi ro không mong muốn.

Cuối cùng, chị C. cho biết mình sẽ theo đuổi sự việc này đến cùng, đến khi lái xe thực sự nhận ra hậu quả từ hành động của mình mới thôi và nếu cần thì sẽ nhờ cộng đồng mạng lên tiếng cùng.

Về phía tài xế, người này từ chối trả lời khi được liên lạc vì “không có gì để nói”.