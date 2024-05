Hội con sen "hộ tống" hoàng thượng đi thi nhan sắc: Cung phụng hết cỡ, cắt giảm chi tiêu của mình dành 100 triệu/tháng lo cho mèo

Gần 80 bé mèo đi thi "Hoa hậu", có cả thí sinh trăm triệu

Đối với hội con sen, những ngày hội dành cho thú cưng luôn là sự kiện đặc biệt vì cũng khá hiếm các sân chơi để các hoàng thượng hoả sức tung hoành, giao lưu "hội chị em".

Và cuộc thi mèo đẹp WCF Jubilee Cat Show 2024 với chủ đề Tháng năm rực rỡ đã diễn ra tại Hà Nội từ ngày 11-12/5 chính là điểm check-in rộn ràng nhất lúc này của các con sen. Cat show lần này có sự góp mặt của khoảng 80 thí sinh mèo thuần chủng, có đầy đủ giấy tờ quốc tế.

Các giống mèo tham gia thi cũng rất phong phú, gồm nhiều giống mèo như mèo Anh lông dài và lông ngắn, mèo Maine-coon, mèo Bengal, mèo Sphynx,... Với phả hệ và sự chăm sóc kĩ lưỡng của hội "con sen", các đại "boss" đều có giá không hề nhỏ, thậm chí lên đến hàng trăm triệu đồng.

So với các năm trước, điểm mới mẻ của cuộc thi là phần thi đặc biệt Jubilee Master Ring để tìm ra Kiện tướng mèo quốc tế. Ngoài ra các phần thi còn lại gồm: Chấm tại bàn, WCF Rings và Best in show với BGK là các chuyên gia hàng đầu thế giới của Liên đoàn mèo thế giới.

Được diễn ra vào cuối tuần nên ngoài dàn "thí sinh" mèo cùng với chủ nhân, cuộc thi cũng chào đón rất nhiều người yêu mèo đến tham quan, vui chơi.

Bé mèo Bengal của anh Quang Hà (Hà Nội) có giá dao động 150 - 300 triệu

Về sự ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng đến các thí sinh, anh Nguyễn Thế Vinh - Phó chủ tịch Liên chi hội mèo Việt Nam kiêm đại diện BTC cuộc thi cho biết: "Tổ chức ở thời điểm bắt đầu nắng nóng thế này có những khó khăn nhất định cho BTC và thí sinh. Tuy nhiên BTC cũng đã thông báo đến từng chủ mèo về việc chăm sóc vẻ ngoài cũng như sức khỏe cho mèo để các bạn có thể đến thi một cách tốt nhất".



Anh Vinh cũng chia sẻ thêm rằng những đợt tổ chức show vào mùa thu đông thì các bé mèo có thể trạng và điều kiện sức khoẻ tốt hơn nên số lượng tham gia đông hơn. Tuy nhiên điểm đặc biệt của năm nay là tỷ lệ thí sinh mèo nước ngoài tham gia nhiều hơn, phần nào thể hiện sự phát triển của ngành thú cưng Việt Nam.

Anh Thế Vinh

Tốn cả trăm triệu/tháng để nuôi mèo, sẵn sàng giảm chi tiêu của mình để chăm mèo khi kinh tế khó khăn

Cũng tại đây, những người nuôi mèo và nhân giống mèo cùng nhau bàn luận sôi nổi về chủ đề: Ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay, nên cân đối chi phí chăm sóc thú cưng ra sao?

Anh Quang Hà (Hà Nội) - người nhân giống mèo hiện đang nuôi khoảng 40 bé mèo, chủ yếu là Bengal. Ở thời điểm hiện tại, chi phí chăm sóc một bé mèo trưởng thành ở nhà anh Hà là 2 triệu đồng/tháng nên tổng chi phí cho đàn mèo lên đến gần 100 triệu/tháng.

Với số lượng mèo lớn như vậy, các dịch vụ thú cưng như tắm rửa, spa hay thú y đều đến tận nhà anh Hà để phục vụ riêng. Chẳng hạn như các pet shop sẽ đến chăm sóc, tắm rửa cho mèo và có chi phí trả cho nhân viên theo tháng. Về khoản chi chăm sóc thú y, hàng ngày bác sĩ sẽ dành từ 4 - 6 tiếng để chăm nom, rửa tai, mắt mũi và vệ sinh cho mèo. Việc này được anh Hà làm cẩn thận để giảm thiểu việc phát sinh các vấn sức khỏe của mèo.

Theo anh Hà, tình hình kinh tế khó khăn cũng khiến thị trường thú cưng có phần chững lại so với mọi năm nhưng việc cắt giảm các khoản chi phí cho mèo là không thể vì: "Lượng thức ăn hay điều kiện chăm sóc mèo đã cố định. Ví dụ thịt bò, chim cút, ức gà,... vẫn phải đều như thế, các bé không thể nhịn được. Mình cũng phải quan tâm spa tắm rửa cho mèo vì nếu không thì trông sẽ rất chán".

Để cân đối với tình hình hiện tại, anh Hà cho biết mình chọn cách duy trì lượng mèo con ở trại vừa đủ: "Khi nhu cầu không cao thì mình không tăng số lượng mèo con vì nuôi mèo con tốn kém hơn so với mèo trưởng thành. Trong khi đó mèo trưởng thành và không sinh sản thì chi phí ăn uống hàng ngày không đáng kể, mình chịu được".

Anh Tiệp (Hưng Yên) - người nhân giống và đang nuôi 12 bé mèo Anh lông ngắn. Cặp mèo bố mẹ đầu tiên của anh Tiệp nhập từ nước ngoài về, có giá lần lượt là 5500 USD và 6000 USD (khoảng 140 triệu và 153 triệu theo tỷ giá hiện tại). Hiện tại, chi phí để chăm sóc 12 bé mèo của anh rơi vào khoảng 10 - 15 triệu đồng/tháng.

So với nhiều trại mèo khác, anh Tiệp tiết kiệm được chi phí chăm sóc vì nhà có spa thú cưng. Ngoài ra giống mèo Anh lông ngắn cũng không đòi hỏi phải chải chuốt cầu kỳ như mèo Anh lông dài. Anh Tiệp cũng chủ động nghiên cứu và tự xử lý khi mèo mắc một số bệnh cơ bản, hạn chế cho mèo ra thú y vì đây là nơi có nhiều mầm bệnh.

Về việc cân đối chi tiêu cho thú cưng trong thời buổi kinh tế khó khăn, anh Tiệp cho biết: "Nhà mình nuôi vừa nhân giống vừa đam mê nên không quá đặt nặng chuyện chi phí hay tiết kiệm, miễn là mèo được chăm sóc tốt.

Tất nhiên tình hình kinh tế cũng có ảnh hưởng ít nhiều đến việc nuôi thú cưng nhưng theo quan sát của mình, đa số người yêu thích chó mèo sẽ luôn dành một khoản riêng để chăm sóc. Ví dụ ở chỗ mình mỗi lần tắm cho chó chỉ khoảng 50 - 60k/lần, mỗi tuần khoảng 1-2 lần thì tính ra chi phí không cao".

Anh Tiệp

Cũng là người nuôi mèo và có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thú cưng, anh Thế Vinh nói thêm: "Khi bắt đầu suy nghĩ về việc nuôi 1 - 2 bạn thú cưng thì mọi người đã tính đến việc đảm bảo chăm sóc rồi. Nên khi kinh tế khó khăn thì mình vẫn phải nuôi, đầu tư và chăm sóc thú cưng như bình thường. Mình có thể cắt bớt ăn mặc của bản thân đi chứ không thể cắt bớt các khoản của chó mèo được".

Một số hình ảnh khác về cuộc thi mèo đẹp WCF Jubilee Cat Show 2024:

Cuộc thi có nhiều thí sinh mèo đến từ nước ngoài

Những bé mèo được tút tát nhan sắc trước khi lên gặp BGK

BGK chấm điểm để chọn ra bé mèo chiến thắng ở từng nội dung

Khoảnh khắc dễ thương đến từ các "hoàng thượng"

