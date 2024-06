Vụ mèo chết ngạt sau khi gửi xe ghép, tài xế phủi trách nhiệm: Giống mèo gì mà có giá 80 triệu đồng?

Mèo cưng có giá 80 triệu đồng

Cách đây ít ngày, mạng xã hội xôn xao câu chuyện của chị P.T.C.C. (ở Hải Dương) tố tài xế xe ghép phủi trách trách nhiệm sau khi thú cưng của chị C. chết ngạt trong cốp xe của anh này.

Ngày 22/6, tài xế tên T. nhận chở mèo cưng từ Đông Anh (Hà Nội) về Hải Dương. Giá bình thường là 150.000 đồng, tuy nhiên chị C. chấp nhận trả mức giá 200.000 đồng để mèo được ngồi ghế khách. Đến tối cùng ngày, chị C. nhận được điện thoại của anh T. nói rằng mèo của chị đã chết. Khi chị C. hỏi, anh T. nói anh để mèo trong cốp xe.

Chị C. thông tin thêm, anh T. không có nhã ý phối hợp để giải quyết sự việc, không những thế còn kéo một nhóm người đến gây mất trật tự tại khu dân cư nơi chị sinh sống.

Chị C. xót xa nhận lại chú mèo cưng trong tình trạng chết ngạt.

Khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, bên cạnh nhiều người bày tỏ sự bức xúc thay chị C. thì cũng không ít người tò mò không rõ mèo của chị là mèo gì mà lại đắt đỏ như vậy?

Chị C. cho biết, thú cưng của chị tên Heo, thuộc giống Golden By12, mua vào năm 2021 với giá 80 triệu đồng. Bé mèo tên Heo được xác định nguồn gốc rõ ràng, có VFC - giấy tờ chứng minh mèo có nguồn gốc, được cấp bởi Hiệp hội mèo Việt Nam (WCF).

Thông tin trên báo Dân trí, anh An Hùng Trung, Giám đốc truyền thông và Quản lý vận hành sự kiện, Liên chi hội Mèo Việt Nam - VCA, cho biết thú cưng của chị C. là dòng mèo Anh lông ngắn (British short hair) màu Golden. Giống mèo này thuộc phân khúc mèo cảnh cao cấp có giá trị tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Chú mèo tên Heo có giá 80 triệu đồng của chị C.

Giá của giống mèo này dao động từ 1.000 USD (hơn 25 triệu đồng) trở lên. Đặc biệt có một số cá thể có giá lên tới 10.000 USD (hơn 254 triệu đồng), tùy thuộc vào màu sắc, giới tính, độ quý hiếm và các giải thưởng.

Anh Trung nhận định, đây là dòng mèo nằm trong phân khúc cao cấp, thường có giá trị rất cao trong nhân giống chuyên nghiệp và làm cảnh, được người chơi săn đón nhiều.

Chủ mèo đã trình báo lên công an phường

Trở lại vụ việc của chị C., trao đổi với VietNamNet, chủ nhân của thú cưng xấu số bày tỏ, chị vẫn còn giữ đầy đủ giao dịch mua bán mèo qua tin nhắn và hóa đơn thanh toán qua ngân hàng.

Bé mèo là vô giáo với chị C. nên khi tài xế hỏi “giờ xử lý thế nào?”, chị nói mèo đã chết, có làm gì cũng không thể sống lại. Chị C. muốn anh T. mua cho mình một con mèo khác với giá khoảng 10 triệu đồng để bù đắp tinh thần nhưng anh này không đồng ý. Phía anh T. muốn quy giá trị của mèo đắt tiền thành mèo thịt để bồi thường.

Quan điểm của chị C. là không định làm lớn chuyện, chỉ muốn tài xế nhận trách nhiệm và xin lỗi. Chị C. nói thêm nếu tài xế xin lỗi, nói chuyện tình cảm thì có khi chị chẳng bắt đền.

Hiện chị C. đã lên trụ sở Công an phường nơi cư trú để trình báo sự việc. Về phía anh T., anh này từ chối trả lời phóng viên vì “không có gì để nói”.