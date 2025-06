Toàn cảnh MICHELIN Guide 2025: Dài đằng đẵng, chán thườn thượt, chất lượng kiểm định viên đang chưa đủ trình?

Đánh dấu năm thứ 3 xuất hiện tại Việt Nam, MICHELIN Guide 2025 đã được tổ chức vào tối 5/6 với sự góp mặt của hàng loạt quán ăn nổi tiếng trong khu vực Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Năm nay chứng kiến được lượng nhà hàng tăng hơn nhiều so với năm ngoái với 181 hàng quán được vinh danh.

Danh sách các hàng quán được vinh danh

Tuy có số lượng hàng quán nhiều hơn 2 năm trước nhưng MICHELIN Guide 2025 lại khiến nhiều thực khách thất vọng vì không có tính đột phá. Ngoài ra, khác với sự mong chờ và lan tỏa rầm rộ mà một giải thưởng ẩm thực tầm cỡ quốc tế thường mang lại, Michelin Guide 2025 tại Việt Nam lại diễn ra khá âm thầm. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ vì thậm chí không hề biết thời gian tổ chức chính xác của sự kiện.

Danh sách hàng quán của MICHELIN Guide năm nay: Dài nhưng tẻ nhạt

Phần đông ý kiến từ cộng đồng mạng cho rằng danh sách các hàng quán được vinh danh ở cả 3 hạng mục: MICHELIN Selected, Bib Gourmand và MICHELIN Star khá nhàm chán và không có cái tên nào mới mẻ, bức phá. Bên cạnh đó chính là những tranh cãi xung quanh chất lượng của các hàng quán, nhiều người cho rằng có những cái tên xứng đáng được vinh danh hơn là những cái tên vừa được công bố.

Với MICHELIN Selected, một trong những hạng mục được mong chờ nhất tại MICHELIN Guide, đây là những hàng quán được MICHELIN gợi ý, cho dù là những quán sang trọng hay vỉa hè thì trong danh sách này đều sẽ được vinh danh nếu đáp ứng được các tiêu chí tuyển chọn của MICHELIN. Trong danh sách MICHELIN Selected năm nay có 109 hàng quán được lựa chọn, trong đó có 40 quán đến từ Hà Nội, 49 quán đến từ TP.HCM và 22 hàng quán đến từ Đà Nẵng.

Danh sách MICHELIN Selected được công bố

Bên cạnh những cái tên quen thuộc được gọi lên như ốc Đào, bún chả Đắc Kim, phở gà Châm, chả cá Anh Vũ,... thì danh sách này có thêm những cái tên mới như Phở Tiến, Hiệu Lực canh cá rô Hưng Yên, Bà Cô Lốc Cốc, Bếp Cuốn, Bún Riêu Cua 39,… Tuy nhiên, MICHELIN Selected năm nay lại khiến nhiều thực khách cảm thấy không có gì mới mẻ. Nhưng đồng thời cũng khiến cho nhiều thực khách đặt ra vấn đề rằng chỉ cần làm quán đẹp và “nhấn nhá” thêm một chút Việt Nam là sẽ được nằm trong danh sách tuyển chọn.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều cái tên khiến cho cộng đồng mạng tranh cãi đó chính là Xôi Gà Number 1 do đa số nhiều thực khách cảm thấy hàng xôi này có chất lượng đang giảm dần theo thời gian dù cho một số thực khách vẫn cho rằng hàng Xôi Gà này rất ngon. Ngoài ra còn có những cái tên gây tranh cãi trong danh sách này như Ốc Đào, Cơm tấm Ba Ghiền, Bún Bò Cô Như, Bò Kho Gánh,...

Một số bình luận tranh cãi từ cộng đồng mạng về danh sách MECHELIN Selected

Kế đó là Bib Gourmand, đây là hạng mục vinh danh những hàng quán thuộc phân khúc giá rẻ. Phở tiếp tục là ngôi sao sáng trong danh sách này với 13 hàng quán trên tổng số 38 quán được công bố. Được biết, những hàng phở quen thuộc tiếp tục góp mặt trong danh sách những hàng quán có mức chi phí phổ thông như: Phở 10 Lý Quốc Sư, Phở Lệ, Phở Khôi Hói, Phở Minh,...

Danh sách các hàng quán được vinh danh trong Bib Gourmand

Ngoài ra, năm nay còn có một hàng phở mới góp mặt trong danh sách này đó chính là Phở Bò Lâm. Đây là một hàng phở lâu đời của Hà Nội, chinh phục khán giả bởi nước dùng trong, thịt bò mềm, sợi phở kiểu Hà Nội truyền thống dày giống phở Bát Đàn và không gian quán sạch sẽ. Bên cạnh những hàng phở thì Bib Gourmand còn có nhưng cái tên mới như: Mậu Dịch số 37, Miến Lươn Chân Cầm, Quê Xưa, Shamballa và Ưu Đàm.

Phở Lệ và Phở 10 Lý Quốc Sư tiếp tục được vinh danh trong danh sách Bib Gourmand

Năm nay, danh sách các nhà hàng tại Việt Nam được trao tặng sao MICHELIN đã tăng lên 9 địa điểm, so với con số 7 của năm 2024. Hai cái tên mới góp mặt trong danh sách danh giá này là CieL và Coco Dining, bên cạnh những nhà hàng quen thuộc như Anan Saigon, AKUNA Restaurant, Gia Restaurant, Hibana by KoKi, Tầm Vị, La Maison 1888 và Long Triều (The Royal Pavilion).

Hạng mục MICHELIN Star vinh danh 9 hàng quán

CieL là một nhà hàng fine dining mang phong cách Pháp, lấy cảm hứng từ tinh hoa ẩm thực Việt Nam, tọa lạc tại Quận 2, TP.HCM. Không gian ấm cúng, tinh tế cùng thực đơn mang đậm dấu ấn cá nhân là những điểm nổi bật khiến CieL ghi điểm với giới mộ điệu. Một điểm nhấn đáng chú ý khác chính là Coco Dining. Dưới sự dẫn dắt của đầu bếp Võ Thanh Vương người từng là ngư dân tại vùng biển Phan Thiết, nhà hàng đã tạo nên một phong cách ẩm thực đương đại mang đậm bản sắc Việt.

CieL Dining và CoCo Dining là hai cái tên mới nhận được MICHELIN Star

Một điều khiến cộng đồng yêu ẩm thực không khỏi ngao ngán là việc MICHELIN tiếp tục ưu ái phở một cách quá mức, đến mức có người phải thốt lên: "Thế gian này không ai mê phở bằng MICHELIN". Từ hạng mục Bib Gourmand cho đến danh sách đề cử, phở chiếm trọn spotlight qua từng năm trong khi nhiều món ăn đặc trưng khác của Việt Nam như bánh mì, bún riêu, cơm tấm lại liên tục bị ngó lơ. Trong khi đoạn phỏng vấn của Đại diện MICHELIN lại cho rằng: “Danh sách các cơ sở ăn uống nhận Bib Gourmand của chúng tôi năm nay phản ánh sự đa dạng trong ẩm thực, ghi nhận những cơ sở ăn uống với những món ăn ngon, xứng đáng với giá tiền và góp phần định vị Việt Nam như một điểm đến không thể bỏ qua với những tín đồ ẩm thực”.

Chưa dừng lại ở đó, việc một quán ăn mang phong cách miền Tây lại bất ngờ xuất hiện trong danh sách đề cử - Mr Bảy Miền Tây tại Hà Nội càng khiến công chúng hoang mang. Không những thế, những hàng quán tại Đà Nẵng được vinh danh tại MICHELIN càng khiến người Đà Nẵng “bất lực” hơn. Bởi lẽ, có những địa điểm được trao sao hoặc giới thiệu mà ngay cả người Đà Nẵng cũng ít khi ghé đến, thậm chí họ còn chưa biết đến những quán này. Một bộ phận cư dân cho rằng, danh sách này mang tính tham khảo là chính, xem cho vui chứ chưa thực sự phản ánh khẩu vị và thói quen ẩm thực của người bản địa.

Mr Bảy Miền Tây tại Hà Nội được vinh danh khiến nhiều thực khách bất ngờ

Đáng nói hơn là sự thờ ơ kéo dài của MICHELIN với những món ăn quốc dân. Năm nay, bánh mì món ăn từng được vinh danh toàn cầu vẫn vắng bóng. Trong khi đó, cơm tấm chỉ có một đại diện duy nhất là Ba Ghiền, nhưng chính cái tên này lại là tâm điểm tranh luận khi không ít thực khách cho rằng chất lượng gần đây không còn như trước. Danh sách năm nay tiếp tục gây tranh cãi khi thiếu vắng yếu tố bất ngờ. Vẫn là những cái tên quen thuộc, vẫn là vài đại diện mới nhưng không đủ khiến các tín đồ ẩm thực đủ “wow”.

Chất lượng kiểm định viên bị nhận xét: “Chưa được cải thiện”

Ngay sau khi danh sách Michelin Guide 2025 được công bố, làn sóng tranh luận lại bùng nổ. Nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng danh sách năm nay không có quá nhiều điểm mới mẻ, phần lớn vẫn là những cái tên quen thuộc từ năm trước, chỉ thêm vào một vài nhà hàng mới. Không ít thực khách còn bày tỏ sự bất ngờ khi một số quán ăn có chất lượng được cho là chưa thực sự nổi bật lại tiếp tục xuất hiện trong danh sách tuyển chọn.

Điều này làm dấy lên nghi vấn về năng lực đánh giá của đội ngũ kiểm định viên Michelin tại Việt Nam: Liệu họ có thực sự am hiểu sâu sắc về ẩm thực địa phương, có theo sát được sự thay đổi liên tục và đa dạng trong thị hiếu ăn uống của người Việt hay họ đang đánh giá theo một khuôn mẫu cố định, thiếu tính linh hoạt.

Được biết, tất cả các cơ sở ăn uống trong danh sách tuyển chọn đều được các thẩm định viên ẩn danh của MICHELIN Guide đánh giá và xếp hạng theo 5 tiêu chí nhất quán trên toàn cầu như sau:

- Chất lượng nguyên liệu

- Tài nghệ nấu ăn

- Sự hài hòa hương vị

- Cá tính của đầu bếp được thể hiện qua món ăn

- Sự nhất quán của món ăn theo thời gian và trên toàn thực đơn.

Những tiêu chí này được áp dụng trên tất cả các điểm đến toàn thế giới để đảm bảo tính nhất quán và công bằng trong việc tuyển chọn, phản ánh chuẩn mực quốc tế.

Bên cạnh những ý kiến trái chiều thì cũng có những thực khách cảm thấy hạnh phúc và vui mừng vì quán “ruột” của mình được vinh danh tại MICHELIN Guide. Nhưng với phần đông còn lại, cảm giác chủ đạo năm nay là: danh sách dài hơn, nhưng không khiến họ… muốn đi ăn hơn. Với nhiều người yêu ẩm thực, đây không chỉ là sự hụt hẫng, mà còn là nỗi hoài nghi về cách mà MICHELIN đang đánh giá ẩm thực Việt. Những địa chỉ này thật sự xuất sắc, hay chỉ là cái vòng lặp của một bộ tiêu chí quá cũ kỹ mà họ đặt ra. Các tiêu chí toàn cầu như độ đồng nhất, nguyên liệu tốt, cá tính đầu bếp,… thật sự chưa đủ để phản ánh sự đa dạng, biến hóa và tinh thần đường phố của món ăn bản địa.

Nhiều người hoài nghi về chất lượng kiểm định viên MICHELIN

Nhiều thực khách không khỏi hoài nghi liệu các giám khảo của MICHELIN có thực sự trải nghiệm món ăn tại các nhà hàng được vinh danh hay không. Bởi lẽ, dù các tiêu chí đánh giá của MICHELIN vốn được đánh giá là khắt khe và đẳng cấp, nhưng kết quả công bố lại khiến không ít người cảm thấy bất ngờ, thậm chí hoài nghi về tính xác thực và khách quan của quá trình đánh giá.

Sau 3 năm xuất hiện tại Việt Nam, thay vì mang đến cảm giác hồi hộp mong chờ như một lễ hội ẩm thực thực thụ, MICHELIN Guide 2025 lại đang dần trở thành một bảng danh sách đọc cho có. Sự gia tăng số lượng hàng quán không đồng nghĩa với sự đa dạng hay đột phá về trải nghiệm ẩm thực. Việc lặp lại các tên tuổi cũ, thêm vào vài đại diện mới nhưng không đủ độ nổi bật, đang khiến người dùng hoài nghi: phải chăng đội ngũ kiểm định viên đang bị rập khuôn bởi bộ tiêu chí toàn cầu không thực sự phù hợp với tinh thần ẩm thực đường phố, sự sáng tạo dân dã và thói quen ăn uống bản địa. Khi món ăn quốc dân tiếp tục bị “bỏ quên”, người Việt có lý do để đặt câu hỏi nói dai, nói dài, nói mãi MICHELIN đã thực sự hiểu gì về ẩm thực Việt.