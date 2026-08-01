Toàn bộ người dân có giao dịch chuyển khoản sau, cần lập tức trình báo công an

Cơ quan công an khuyến cáo người dân từng chuyển tiền trong vụ việc trình báo để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa đang truy tìm các bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Nam Nha Trang.

Các đối tượng trong đường dây bị cáo buộc sử dụng chiêu trò giả mạo người bán hàng, nhân viên giao hàng và nhân viên bảo hiểm để lừa người dân chuyển tiền, chiếm đoạt tài sản trên phạm vi cả nước.

Theo cơ quan điều tra, quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra ngày 13/3/2026 tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, lực lượng chức năng đã khởi tố 5 bị can gồm Đỗ Thành Đạt (SN 2004), Nguyễn Thanh Dũng (SN 1985), Bùi Trọng Nhân (SN 1995), Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1998) và Hoàng Thị Lệ (SN 1983) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Người dân từng thực hiện các giao dịch chuyển khoản với nội dung như "HOANTIEN", "HUY BHHH" hay "xác thực hoàn tiền" cần nhanh chóng kiểm tra lại thông tin và liên hệ cơ quan chức năng nếu nghi ngờ bị lừa đảo. (Ảnh minh hoạ: Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ)

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã xây dựng kịch bản lừa đảo tinh vi. Chúng giả mạo người bán hàng hoặc nhân viên giao hàng, yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán trước đối với các đơn hàng đã đặt qua mạng.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục đóng giả nhân viên trung tâm bảo hiểm, thông báo rằng người mua đã chuyển nhầm vào tài khoản đăng ký hoặc vô tình kích hoạt gói bảo hiểm hàng hóa. Tiếp đó, chúng gửi các tin nhắn giả mạo về việc gói bảo hiểm tự động gia hạn với số tiền lớn nhằm gây tâm lý hoang mang.

Lợi dụng sự lo lắng của nạn nhân, các đối tượng hướng dẫn truy cập vào website hoặc tài khoản Facebook giả mạo của công ty bảo hiểm, sau đó yêu cầu thực hiện các bước được giới thiệu là thủ tục hủy bảo hiểm và hoàn tiền.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng cung cấp mã QR, yêu cầu nạn nhân nhập các dãy số được gọi là “mã hủy”, thực hiện xác thực khuôn mặt và nhiều thao tác khác. Thực chất, đây là các bước xác nhận lệnh chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của chính nạn nhân sang các tài khoản do nhóm lừa đảo kiểm soát.

Nội dung các giao dịch thường được ghi dưới dạng như “HUY BHHH”, “nhan boi thuong”, “hbhh”, “HOANTIEN”, “yeu cau hoan tien”, “xac thuc hoan tien”, “HOANTATXACNHAN”... nhằm tạo cảm giác đây là giao dịch hoàn tiền hoặc hủy dịch vụ.

Sau mỗi lần chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do như thao tác sai, giao dịch hết hiệu lực, cần chứng minh năng lực tài chính hoặc phải thực hiện thêm giao dịch để được hoàn tiền. Bằng thủ đoạn này, nhiều nạn nhân đã bị dẫn dụ chuyển tiền nhiều lần và bị chiếm đoạt số tiền lớn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, để phục vụ công tác điều tra cũng như bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, những người từng thực hiện các giao dịch chuyển khoản theo hình thức nêu trên hoặc nghi ngờ là bị hại trong vụ án cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Người dân có liên quan được đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu trước ngày 20/9/2026 tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ số 38 đường Lam Sơn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điều tra viên phụ trách vụ án là ông Hồ Đạo, số điện thoại 0349.348.606.

Theo Cổng Thông tin điện tử Công an Hưng Yên